兩會｜60後大內總管丁薛祥任常務副總理　棄學從政常伴習近平

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，中央政治局常委排名第六的丁薛祥獲選為排名第一的國務院副總理，將任常務副總理。



60歲的丁薛祥在2007年升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平。2017年他晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪同在習近平左右。丁薛祥現任中央政治局常委，中央辦公廳主任，中央和國家機關工作委員會書記。



丁薛祥，1962年出生，1982年畢業於東北重型機械學院（現燕山大學）後，進入上海材料研究所工作，工作多年，歷任科研人員、辦公室副主任、團委書記、副所長、所長。

1999年，丁薛祥棄學從政，出任上海市科學技術委員會副主任，被明確為正局級。後來他又出任上海市閘北區區長、上海市委組織部副部長、市人事局局長。2006年他擔任上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記。

在中共二十大上，丁薛祥成為新的中共中央政治局常委，排名第六。（01直播截圖）

2007年，他升任上海市委常委、秘書長，輔佐時任上海市委書記習近平。2012年，他出任上海市委常委、政法委書記，一年後調入中央工作，繼續輔佐習近平，擔任中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任，兩年後被明確為正部長級。2017年他晉升政治局委員、中央書記處書記，繼續擔任中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任。十年以來，他一直陪同在習近平左右，負責保障習近平的工作。

丁薛祥個人履歷：

丁薛祥（60歲）

中央政治局常委，中央辦公廳主任，中央和國家機關工作委員會書記

出生1962年9月籍貫江蘇

學術經歷

1984－1988年上海材料研究所辦公室副主任、團委書記

1988－1992年上海材料研究所辦公室主任、宣傳部主任

1992－1994年上海材料研究所九室主任

1994－1996年上海材料研究所副所長

1996－1999年上海材料研究所黨委副書記、所長

從政經驗

廳局級

1999－2001年上海市科委副主任（正局級）

2001－2004年上海市閘北區委副書記、代區長、區長

2004－2006年上海市委組織部副部長，市人事局局長、黨組書記，市編辦主任，市委黨校副校長、校委會副主任，市行政學院副院長

2006－2007年上海市委副秘書長、辦公廳主任，市級機關工作黨委書記

副省部級

2007－2012年上海市委常委、秘書長

2012－2013年上海市委常委、政法委書記

2013－2015年中央辦公廳副主任兼國家主席辦公室主任

正省部級

2015－2017年中央辦公廳主持常務工作的副主任（正部長級）兼國家主席辦公室主任

副國級

2017—中央政治局委員、中央書記處書記，中央辦公廳主任兼國家主席辦公室主任，中央直屬機關工委書記

正國級

2022—中央政治局常委，中央辦公廳主任，中央和國家機關工作委員會書記