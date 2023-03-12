兩會｜何立峰任副總理　預料接棒劉鶴主管經濟

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，68歲現任中央政治局委員何立峰獲選為國務院副總理，預料接棒劉鶴主管經濟的角色。



何立峰一如預期出任國務院副總理，接棒劉鶴主管經濟的角色。（資料圖片）

公開資料顯示，何立峰就讀於廈門大學經濟系，1984年獲碩士學歷後進入廈門市政府，在1984年至1990年間歷任福建省廈門市政府辦公室幹部、副主任、廈門市財政局副局長、局長。1985年至1988年，現任中共總書記習近平任職廈門市委常委兼副市長，這此期間曾與何立峰共事。

何立峰曾先後擔任過泉州、福州、廈門三市書記，離開福建後調任天津市委副書記兼濱海新區管委會主任，配合時任天津市委書記張高麗施政。2013年，何立峰當選天津市政協主席，次年上京出任國家發改委副主任（正部級）。2017年時，何立峰除升任發改委主任，更當選全國政協副主席，晉升副國級。

在中共二十屆一中全會之中，何立峰任中央政治局委員。