兩會｜「兵工少帥」張國清任副總理　或主管工業、國企

第十四屆全國人民代表大會第一次會議12日（周日）舉行第五次全體會議，58歲的現任中央政治局委員張國清獲選為國務院副總理，盛傳或將主管工業、國企。



2014年1月22日，時任重慶市委副書記張國清參加九龍坡代表團審議。（重慶市九龍坡區政府網）

公開資料顯示，張國清出生於1964年8月，號稱「兵工少帥」，早年從南京理工大學管理工程系畢業進入軍工外貿企業中國北方工業公司工作，一路拾階而上最後執掌該軍工企業。2008年，張國清升任中國兵器工業集團總經理，躋身副部級，時年僅44歲，任內令中國兵器工業集團躋身營業額3000億人民幣的軍工巨無霸。

2013年4月份，張國清仕途轉軌重慶地方，在2016年年底黃奇帆退隱後順位接受這一政壇多變的直轄市。與時任重慶市委書記孫政才搭檔僅半年後，孫政才在中共十九大前的2017年7月份落馬，張國清則在十九大後北上主政同樣為直轄市的天津。2020年8月起，任遼寧省委書記。在中共二十屆一中全會之中，張國清任中央政治局委員。