中國佛教協會原會長傳印長老圓寂　享年97歲

中國佛教協會原會長、中國佛學院名譽院長，江西廬山東林寺退居、北京法源寺座元傳印長老，於周五（10日）23時16分在江西廬山東林寺圓寂，享年97歲。



傳印長老治喪委員會發布訃聞稱：「中國佛教協會名譽會長、中國佛教協會第八屆理事會會長、中國佛學院名譽院長，北京市佛教協會名譽會長、北京市佛教協會第四屆、第五屆、第六屆會長，第二十六屆世界佛教徒聯誼會副主席，中國人民政治協商會議全國委員會第十一屆委員、十二屆常委、十二屆民族和宗教委員會副主任，中國人民政治協商會議北京市委員會第十屆、十一屆、十二屆、十三屆常委，知名愛國宗教人士，江西廬山東林寺退居、北京法源寺座元傳印長老，於2023年3月10日（農曆癸卯年二月十九日）23時16分在江西廬山東林寺淨土苑俶行軒念佛聲中安詳示寂。世壽97歲，僧臘70年，戒臘68夏。」

訃聞又稱，謹定於3月17日9時在江西廬山東林寺淨土苑舉行追思法會，當日舉行荼毘法會。3月11日起，北京法源寺、江西廬山東林寺均設有靈堂，接受佛教信眾和社會人士弔唁。

傳印長老（前排右）圓寂。（柏林禪寺）

公開資料顯示，傳印1927年出生遼寧，1947年皈依普化寺崇仁法師，研習佛學，1954年前往江西雲居山真如寺，後追隨虛雲老和尚。其1956年起親侍虛雲老和尚左右，後獲賜法名宣傳，字傳印。1960年，他入學中國佛學院，1965年本科畢業後回到江西雲居山真如寺，任典座兼副寺，1978年秋應邀赴浙江天台國清寺。

1979年12月，傳印奉調至北京中國佛教協會，1981年赴日本京都蓮宗佛教大學進修。他1984年任中國佛學院教務長，1986年任副院長，1994年8月受邀任江西廬山東林寺住持，1999年任北京市佛教協會會長。2010年2月2日中國佛教協會第八次全國代表會議上，傳印當選中國佛教協會會長，3月出任中國佛學院院長，同年10月任全國政協第十一屆全國委員會常務委員會委員。