中國「數字發改委」將劍指何方？｜專家有話說

3月10日，十四屆全國人大一次會議表決通過了關於國務院機構改革方案的決定，批准了這個方案。方案提出，組建國家數據局，由國家發展和改革委員會管理。圍繞數據統籌協調機制，「數字發改委」又將劍指何方？

梳理可知，近年來，數據是中國國家戰略的重點領域。2022年7月25日，為落實《「十四五」數字經濟發展規劃》部署，加強統籌協調，不斷做強做優做大中國數字經濟，國務院辦公廳發函，同意建立數字經濟發展部際聯席會議制度。

2022年12月19日，《中共中央國務院關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見》（「數據二十條」）出台，構建了數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等4項制度，最大限度推動數字經濟市場主體的積極性，構建「多層次、多元化」、規範高效的數據交易市場體系。

在智能科技的大潮流下，大數據和人工智能的分析及決策將遠較市場機制更理性和可預測。（GettyImages）

今年2月，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體佈局規劃》，明確了建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，佈局了夯實數字基礎設施和數據資源體系的「兩大基礎」，強化了數字技術創新體系和數字安全屏障「兩大能力」，是中國數字化發展的頂層設計。

今次方案指出，國家發展和改革委員會承擔的統籌推進數字經濟發展、組織實施國家大數據戰略、推進數據要素基礎制度建設、推進數字基礎設施佈局建設等職責劃入國家數據局。長遠來看，組建數據局是國家層面的宏觀政策，能進一步發揮數據要素的作用。未來的大數據體系，將以國家數據局導向為主旋律，形成法治規範、安全暢通的結構，推動數字經濟蓬勃發展。

資料顯示，自2014年廣東省最早在地方成立大數據局後，中國各地紛紛根據地方特點成立相應的大數據局或數據中心。早期這種基於地方政務成立的數據局，一般源於政務服務的需要，以及公共服務要進一步擴展到智慧城市中。但隨着5G時代到來，移動網路進一步普及，數據量呈指數級增長，基於某一地區的數據局、數據中心越來越顯得力不從心，因此亟待一個國家層面的機構對全國進行統一領導。

隨着5G時代到來，移動網路進一步普及，數據量呈指數級增長。（視覺中國）

此外，在數字經濟發展浪潮中，出現了「大而不強」「快而不優」的情況，存在關鍵領域創新能力不足、傳統產業數字化發展相對較慢、數字鴻溝亟待彌合等問題。國家數據局的成立，一方面能提高數據交易體制機制建設，以專業化部門來推動數據產業發展，有效縮小數字鴻溝；另一方面能打通數據鏈路，實現數據整合，依靠數據來進行科學決策，促使政府管理水平更加科學化、精細化。從頂層設計到優化佈局，國家數據局的「統籌力」將有效推進數字政府、數字經濟和數字社會的共同建設。

從機構的新設以及承擔的職能來看，國家數據局統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，充分體現了將數據作為經濟社會發展總抓手意義重大。組建國家數據局，為擴大市場需求帶來契機，在打造「智慧城市」，實現「消費升級」，完善「社會治理」等方面便捷高效，為數字經濟發展注入新活力。從需求層面來看，國家數據局的設置能發揮數據生產要素價值，促進數字經濟發展目標明確、分工科學，提高數據資源整合共享和開發利用的效率效果，為數字經濟發展提供強大動力。

放眼未來，「內外兼修」是數字經濟高質量發展必由之路。《數字中國建設整體佈局規劃》提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展；到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。中國目前的數字經濟還存在「快而不優」的階段發展特徵，需要加快深化數字化轉型，築牢數字安全屏障，推動數字經濟健康發展。只有不斷完善國內治理體系內循環，才能在全球競爭激烈的國際大循環上搶佔先機。

（本文作者劉典，復旦大學中國研究院特邀副研究員）