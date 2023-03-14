韓媒：Tesla將停用比亞迪電池更依賴LG　比亞迪、馬斯克雙雙否認

近日，有傳聞Tesla將停用比亞迪刀片電池，結束合作。據《澎湃新聞》報道，今日（14日），比亞迪回應稱：「不實信息，與實際情況不符。」Tesla CEO馬斯克亦表示，兩家公司「關係積極」。



「Tesla與比亞迪停止合作」的傳聞始於韓國經濟日報，該報道援引業內消息人士的話說，今年早些時候，Tesla和比亞迪的供應協議到期後，Tesla並沒有要求比亞迪為某些Model 3汽車繼續供應電池，即Tesla不再使用比亞迪的電池。

報道稱，可能考慮到比亞迪刀片電池的自身問題、美國對電動車相關補貼、比亞迪與Tesla競爭關係等因素，Tesla與比亞迪合約到期後，未再要求繼續供貨。

報道表示，Tesla對LG能源的依賴會愈來愈強。Tesla在歐洲使用LG能源和寧德時代的產品，在北美使用日本松下的產品，這些公司可能會填補比亞迪的空缺。且因Tesla即將推出更廉價的車型，對磷酸鐵鋰電池的需求更大，LG能源正在應Tesla要求，加快開發電動車使用的磷酸鐵鋰電池。

馬斯克回應，與比亞迪「關係積極」。

對於停止合作的傳聞，Tesla CEO馬斯克在Twitter轉載比亞迪的回應，並稱「Tesla暫停與比亞迪合作的報道不實，兩間公司關係積極。」