內地再現「腳踩醃菜」　原材料腐爛發臭　潮汕多家知名廠家被查封

去年「3·15國際消費者日」，內地官媒央視揭發了湖南岳陽市5間酸菜生產企業的加工衛生問題，指他們生產的「老壇酸菜」實際是在土坑中醃製，工作人員更光腳下去踩踏。

昨日（14日）廣東電視台再次曝光「汕頭工人腳踩醃菜」食品安全問題，多加知名鹹菜企業被查封。民眾嘆，為何相似事件屢曝不止？



據廣東電視台報道，汕頭市部分醃菜工廠生產過程和生產環境十分惡劣，一些醃菜廠工人邊抽煙邊切酸菜，掉在地上的鹹菜也直接被扔進箱子。

其中汕頭沐彤園食品有限公司工人，在製作醃菜時，直接赤腳踩在南薑上，這些南薑將被用於增加酸鹹菜的風味。被問到會不會「辣腳」時，工人毫不忌諱地說：「辣啊，辣腳，習慣了就不辣了。」

另一間潮汕知名酸鹹菜廠家，汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠，工人穿水鞋來回踩在泥土和醃製坑中，沒有經過任何清洗和消毒。還有工人將散落的芥菜像球一樣踢回醃製坑中。更有醃製工人站在木板上手上拿煙，並向醃製坑吐出白色不明物體。

一顆顆菜被泡在漂滿白色泡沫的水坑中，衛生環境令人作嘔。除了醃菜，還有汕頭玉蕾生產的橄欖菜，原材料芥菜發霉變質如同垃圾被堆在路邊，上面飛滿蒼蠅蚊蟲。

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據《觀察者網》報道，曝光企業包括汕頭沐彤園食品有限公司、汕頭市龍湖區外砂錦桂果蔬醃製廠以及汕頭市玉蕾食品實業有限公司，分別成立於2022年1月、2011年7月和1978年11月，經營範圍均包含食品生產。

醃菜衛生問題曝光後，汕頭市市場監督管理部門昨晚連夜行動，徹查涉事工廠並查封問題產品，全面排查醃製菜生產流通環節防止問題產品流入市場，相關商超和電商平台也迅速下架。

醃鹹菜、橄欖菜等是廣東傳統副食小吃，是當地一些家庭幾乎每日都會食用的配菜。雖然處理速度迅速，但事後無論多嚴厲的追責，都難以彌補消費者的信任。有網民表示，「3·15」年年有，但年年都有商家肆無忌憚。「不痛不癢的懲罰一點用處都沒有，還是得重罰才有警示作用」。許多網民表示，再也不會食用潮汕醃菜了。