湖南「土坑酸菜」11家企業合格復工　3年內建30萬立方標準醃製池

今年央視「3·15晚會」曝光湖南岳陽華容縣、君山區插旗菜業等5家企業酸菜生產出現質量問題，指他們生產的「老壇酸菜」實際是在土坑中醃製，工作人員更光腳踩踏酸菜。

《紅星新聞》報道，華容縣最大的酸菜製造企業「插旗菜業」，在繳清罰款及驗收合格後，4月下旬恢復生產。

目前，華容縣正倡導標準化醃製池建設，但村民擔心造價問題，不知何時能夠收回成本。



央視「3·15晚會」曝光後，插旗菜業的廠房顯得冷清。在插旗菜業辦公樓，正常工作日只有10多位員工辦公。負責人表示，現時沒有農民想種芥菜，公司還有幾百個工人無法安置，「插旗菜業現在必須要生產，從田間地頭到工廠，這個過程必須要有檢測報告，帶著報告上市、上架……現在也沒有說不能做，我們不是還有那麼多醃製池嘛，這個是沒問題的」。

「3·15晚會」當日，涉事企業全部被責令停工停產。岳陽市華容縣市場監督管理局相關負責人透露，近期的監管比以前更加嚴厲，此前縣內被緊急叫停的32家芥菜加工企業，目前已有11家通過驗收復工復產。

插旗菜業是華容縣最大的酸菜製造企業。（紅星新聞）

據了解，今年土坑生產的酸菜難以賣出，收購價格只有往年的6成，大批種植戶面臨虧損。插旗鎮眾誠村的農戶花先生透露，去年種植十多畝芥菜，至今仍未售完，「之前最好的時候賣5毛多一斤，現在只能賣2毛多，今年肯定要虧幾萬塊」。

華容縣三封寺鎮輔安村正在建設標準化醃製池。該鎮黨委委員、紀委書記高卓林介紹，華容縣有7、8個鄉鎮在大面積種植芥菜；「3·15晚會」報道後，三封寺鎮選擇了3個地方建設270多口醃製池，「今年會全部完工，不再新增一口土窖」。

花先生介紹，挖土窖的成本只有幾百元，而且土窖恆溫，若用水泥池上面覆蓋薄膜很容易劃破，只要稍微有縫隙，酸菜就會變質，「改成水泥池每個就要花費1萬多元，再加上芥菜收成後運到水泥池的運輸成本，每斤酸菜賣5毫肯定賠本」。

三封寺鎮輔安村，工人正在建造芥菜醃製池。（紅星新聞）

有農戶表示，鎮內已通知要將「土窖」改成標準水泥池，但他們擔心造價太貴，難以收回成本。另外，水泥池的密封性較土窖差，醃製的酸菜容易變質。

高卓林表示，鄉鎮通過芥菜池的建設，可以有效杜絕生產過程中的食品安全問題，而且醃製池都是按照相關技術標準，有防塵、防旱功能，以此來確保食品安全。他又稱，醃製口感與生產工藝有關，與芥菜池沒有關係，只要按標準工藝操作，避免空氣進入，芥菜就不會產生氧化。

對於「3·15晚會」曝光有關工作人員光腳直接在土坑踩踏酸菜，並在土坑上抽煙等問題，多位農戶表示，土坑內有食鹽，不穿鞋的話受不了，「後面還要加工清洗，這個土窖裏的蔬菜是地裏直接砍下來的，買到家裏還要清洗……只是個別人不注意衛生」。同時，監管部門在村口、農田安裝了閉路電視，以防止個別農戶在土坑裏抽煙或者吃檳榔。

根據華容縣印發的《華容芥菜原料標準醃製池建設三年實施方案（2022-2024年）》，華容縣芥菜標準醃製池建設分3年實施，2022年至2024年，新建標準醃製池30萬立方米，新增醃製能力30萬噸，醃製池建設按照2022年400元/立方米、2023年300元/立方米、2024年200元/立方米的標準獎補。