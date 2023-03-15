北京吉野家飯菜有曱甴　當局派員檢查再捉到43隻　罰6.5萬人民幣

北京一家吉野家餐廳近月兩次被發現有蟑螂，其中一次更被執法人員現場發現43隻蟑螂，最終該餐廳遭市場監督管理局警告、罰款6.5萬元（人民幣，下同）。



內媒中新經緯報道指，據北京市市場監督管理局網站披露，北京吉野家快餐有限公司昌平奧萊餐廳因違反食品安全法，被北京市昌平區市場監督管理局警告、罰款6.5萬元，處罰決定日期為2023年3月14日。

據行政處罰決定書，該店被發現於1月13日下午銷售的辣白菜豬肉雙拼飯熱鹵套餐混入1隻蟑螂。

涉事店鋪每月均有消毒清潔記錄，執法人員其後於1月16日現場檢查，距離店鋪被舉報前最近一次消毒清潔（1月11日）僅5天，現場發現43隻蟑螂。由此認定涉事店鋪雖每月進行消毒清潔，但環境消毒清潔不徹底、不乾淨，是造成食品混入異物的主要原因。

據天眼查APP顯示，北京吉野家快餐有限公司昌平奧萊餐廳成立於2015年12月，負責人為范靜，經營範圍包括餐飲服務、銷售食品等。

前年安徽門店事件引關注

2021年11月底，微博視頻博主「內幕糾察局」發布的影片顯示，暗訪員在吉野家一安徽門店暗訪時發現，該店經營的壽喜鍋產品中使用的巴沙魚已經發臭，但店員僅把發臭的魚肉拿出來，並未更換底下粘上臭味的蔬菜。同時，店內的包裝蔬菜超出了4天保質期，仍被加入到消費者食物中。影片同時顯示，店內製作麻婆豆腐所用的肉末已經發臭發酸，卻仍然在使用。

去年1月份，中消協發布「2021年十大消費維權輿情熱點」，「吉野家使用發臭肉末」事件上榜。去年4月22日，中消協發布《中國消費者權益保護狀況年度報告(2021)》，「吉野家被曝用發臭肉末」事件作為反面案例再次被點名。