恐怖！火鍋吃一半撈出「煮爛的完整老鼠」　食客嘔吐：以為是毛肚

噁到衝去吐！外出用餐最注重的就是食品衛生問題，近日內地竟傳出民眾到火鍋店用餐時，在火鍋裡看到一隻完整、已經煮到爛的「老鼠」，當事人見狀後直接跑到廁所嘔吐，等到警察來之後，店家還反指表示是「顧客把老鼠丟進火鍋的」，目前這宗案件正在調查中。



根據《九派新聞》報道，這宗食品衛生案件發生在重慶某間火鍋店，顧客表示，在吃火鍋時撈出食物，一開始還以為是毛肚，未料仔細看，竟是一隻完整的脫皮老鼠。

點擊放大瀏覽相關影像（慎入）：

+ 5

從曝光的畫面中可見，這隻老鼠整隻被煮爛、露出肉外，長長的尾巴懸在勺子外，讓當事人一看就衝到廁所吐。

當事人指出，發現老鼠後跟老闆商量私下解決，結果老闆突然反悔，等警察和當地監管單位到場了解後，老闆反指是「顧客把老鼠丟進火鍋的」。

氣炸的當事人將整件事的過程發到網絡上，卻遭店家威脅刪除，目前整宗案件已交由當地相關部門調查。

【相關圖輯】澳洲鼠患︱天降「老鼠雨」 洗衣機一機鼠屍 農民改用輸送機整窩投入火坑被批太殘忍（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

+ 13

當事人憤怒直言：「調查出來怎麼樣就是怎麼樣，不會再接受私了，多的賠償也不要。」

對此，火鍋店則否認要求當事人刪除文章，也沒做出人身攻擊，並表示會積極配合相關單位調查。

延伸閱讀：

大陸兩會/「請保持距離」！曾英語喊話外軍艦機 遼寧艦美女少校亮相代表通道

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】