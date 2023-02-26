壽司郎翻版？韓國遊客在台直接用公羹吃雪糕　一旁顧客直呼噁心

太不衛生又噁心！日前一行約18人的外地客人，至台中市太平區一家牛扒館用餐，其中1人在自助吧盛雪糕時，竟直接使用公羹對著嘴吃，吃完再將公羹放回，讓一旁用餐的顧客看了直呼噁心。據了解，該群外地客來自韓國的高中棒球隊球員，受邀赴台參加某俱樂部的聯誼活動。



日前日本發生17歲少年到知名迴轉壽司店壽司郎，對著醬油瓶偷舔、把口水沾到轉盤上的壽司，並將過程拍下上傳網絡，引發軒然大波，甚至造成母公司蒸發鉅額市值。經此一事，讓民眾更加重視餐廳衛生安全，未料過沒多久台灣也發生類似事件，不過這次主角不是台灣人，而是外地客。

按圖看清韓國遊客直接用公羹吃雪糕畫面、店長回應！

+ 6

近日網絡流傳一段影片，一名男子在餐廳自助區裝盛雪糕，使用公羹直接吃了起來，吃了一口之後又把公羹放進冰桶再挖一勺、又拿回嘴邊啃一口，最後將恐沾滿口水的公羹放回原處。

影片旁白顯示，「發生這種事情始料未及；他們用餐時把桌面、地板用得凌亂，還夾了一堆東西放在桌上不吃，相當浪費」；針對男子行為，旁白說，「我們想過很多情況，但是這麼餓的，還來不及回來座位就開吃的，真的是想都不敢想」。

相關文章：丟臉！6台灣人遊日本點3碗拉麵輪流吃 遭店家制止後怒刷1星負評

+ 10

該間餐廳是一家位於台中市太平區的牛扒館，陳姓店長表示，22日一群約18名外地人來用餐，其他客人發現該群人其中1人出現上述行為，並且錄影存證，店家了解情況後便立即向外地客試圖溝通，但由於雙方語言不通，就沒有下文。

據指出，該韓國棒球隊員是一群高中生，獲邀赴台參加某俱樂部的聯誼活動。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】