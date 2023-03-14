重慶火鍋店因顧客食剩16支雪條被罰款　市場監管局：未有盡責提醒

再有商家因客人浪費食物遭受行政處罰。近日，重慶市渝北區市場監督管理局在當地某火鍋店檢查時，發現有客人吃剩16條雪條，當場向該店開出罰單，罰款2000元（人民幣，下同）。



渝北區市場監督管理局執法人員，日前在當地某火鍋店開展反食品浪費檢查「回頭看」過程中，發現該店A12桌消費者結帳離店後，餐桌上放有10支已開封但未食用的雪條，另外6支均吃剩半支。

執法人員翻查閉路電視後，發現A12桌有10多人聚餐，他們通過掃碼下單購買雪條，隨後由店員送至餐桌。

結帳離開時，消費者吃剩的雪條放在餐桌上。在點餐過程中，店員未有主動引導消費者按需適量點餐，在消費者離開時亦未勸對方將食物帶走。同時，該店沒有在當眼位置張貼或擺放反食品浪費標識。

火鍋店因顧客浪費16支雪條被罰款。（搜狐）

執法人員介紹，涉事火鍋店的行為違反《中華人民共和國反食品浪費法》第七條第一款第（二）項 「餐飲服務經營者應當主動對消費者進行防止食品浪費提示提醒，在醒目位置張貼或者擺放反食品浪費標識，或者由服務人員提示說明，引導消費者按需適量點餐」的規定。

此外，前期該店因顧客點菜過多造成食品浪費問題，已被重慶市渝北區市場監督管理局提醒並行政警告，此次針對食品浪費問題「回頭看」，再次發現該問題存在。鑑於該情況，重慶市渝北區市場監督管理局對其作出以上行政處罰。

顧客浪費食物，火鍋店被處罰，事件在網上引發討論。有網民認為，涉事店舖雖未盡責提醒客人不要浪費食物，但主要責任仍在客人身上，希望大眾養成「惜食」習慣。

網民睇法：

這個顧客是有什麼問題？吃不完還要開封？



是不是有點太過於明顯了，怎麼證明服務員沒有提醒呢？人家點多少服務員管得了？



店家沒盡到提醒的義務，店裏也沒有張貼擺放禁止浪費的標識，罰顧客則沒有法條依據



顧客花錢買的，浪費也是顧客浪費，罰飯店幹啥？



人家有錢買下整個店的飯菜，再扔到垃圾堆也是人家的事情

