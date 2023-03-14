「海洋館」竟是1間房放幾個魚缸　還有隻羊駝　媽媽：不如去街市

寧夏銀川一座商場日前開設「海洋館」展覽，一名媽媽興高采烈帶小朋友去參觀，到了現場才發現「騙很大」，場館只比一般客廳稍大一點，裏頭幾個魚缸放些水母、熱帶魚、蜥蜴，最離譜的是連羊駝、兔子都拿來充數，氣得她痛罵花了25元人民幣還不如去海鮮市場！



據《九派新聞》報道，有女子在網絡發佈影片稱參觀海洋館被騙，她表示在朋友圈內看見了此海洋館的宣傳，稱只要轉發點讚即可免費觀看，但到了現場以後發現小朋友如需進入就需要門票25元人民幣……

放幾個魚缸 「海洋館」竟有羊駝 點擊放大瀏覽：

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女子想說既然來了還是進去參觀，沒想到一入場當場傻眼，展廳面積很小，海洋生物寥寥無幾，另外就是盆子內放著昆蟲蜥蜴，以及部分其他如羊駝、兔等非海洋動物，大呼受騙上當。

13日上午，該廣場工作人員回應記者，表示展館為商家臨時租借的外包項目，並非商場舉辦的展覽，因品質不好，目前已關閉此展覽，針對市民投訴正在處理中。

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不少網友紛紛留言評論「好敷衍啊！這就是割韭菜」、「看了個寂寞，現在隨便都可以開海洋館了」、「不如去海鮮燒烤大排檔了」。

還勾起一些人受騙上當的回憶稱「我小學的時候就這樣被騙過，我現在都工作兩年了還有這套路呢」、「想是之前南通的企鵝節，裡面放的企鵝都是充氣的」。

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