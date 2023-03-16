深圳全市增設「辦不成事」窗口　助力市民解決政務辦事疑難事項

為協助解決企業群眾在政務辦事過程中遇到的疑難事項和複雜問題，今年2月，深圳市各級政務服務中心均設置「辦不成事」反映窗口，由專職人員受理協調。



《南方都市報》報道，深圳市內多個政務服務中心基本都設置了「辦不成事」反映窗口，包括深圳市政務服務中心西廳、南山區沙河街道便民服務中心等，並配備了專職投訴協調人員。

深圳市政務服務中心。（南方都市報）

南山區沙河街道便民服務中心負責人介紹，「辦不成事」反映窗口為群眾提供一個面對面反饋和解決問題的渠道，目前受理的問題，主要涉及醫保報銷、房屋租賃合約辦理等業務。

他介紹，區別於以往的調解室解決市民的投訴情況，「辦不成事」窗口直接面對辦理業務的市民，且並非存在投訴和不滿情緒時才介入協調處理問題，而是主動提供為市民指引、解釋和處理的渠道，提升市民服務體驗感。

除了前往市、區、街道等各級政務服務中心的「辦不成事」窗口現場反饋外，市民還可通過各級政務服務中心、各專業服務分廳的諮詢投訴電話，以及深圳12345政務服務便民熱線，「i深圳」App、「i深圳」公眾號，郵寄信函、投訴意見箱、意見簿等渠道反饋。

深圳市政務服務中心「辦不成事」反映窗口。（南方都市報）

據悉，《深圳市政務服務投訴處理暫行辦法》（下稱《辦法》）於今年2月1日起正式實施。「辦不成事」窗口專門受理政務服務投訴，全面實行首問負責制、限時辦理制。投訴處理實行「登記-受理-處理-辦結-評價」全過程閉環管理。

深圳市政數局政務服務管理處相關負責人介紹，設置「辦不成事」反映窗口主要是想解決兩個方面的問題。一方面是為企業群眾提供兜底保障，在辦不成事時有救濟渠道，可反饋問題；另一方面，希望通過主動服務，如協調審批部門、優化流程，加強跨部門的協作，切實解決企業群眾辦事過程中的一些疑難問題，讓企業群眾真正辦成事。

市人大代表王海龍認為，設置「辦不成事」窗口，體現了深圳政府部門「兜底服務」意識，辦好「辦不成的事」的決心，讓企業和群眾辦事更方便、更快捷。

王海龍認為，「辦不成事」窗口的設置，為市民企業與政府部門面對面溝通、解決問題搭建了橋樑，可以更精準找到癥結所在，讓問題的解決更具針對性。最重要是政府部門有能夠刀刃向內自我改革的勇氣，他希望在後續執行過程中，能看到深圳營商環境更上一個台階，助力深圳經濟高質量發展。