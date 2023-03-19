習近平訪俄｜新華社：中俄關係成熟堅韌　穩如泰山

中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）邀請，3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。新華社18日發表時評，稱中俄新時代全面戰略協作夥伴關係成熟堅韌、穩如泰山，樹立新型大國關係的新範式。



新華社稱，中俄關係的成熟堅韌建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，既不對世界上任何國家構成威脅，也不受任何第三方的干擾和挑撥。

時評指，這樣的選擇符合中俄兩國各自和共同利益，順應和平與發展的時代主題，符合世界多極化和國際關係民主化的時代潮流。

文章提到，中俄關係的成熟堅韌為變亂交織的世界注入更多穩定性，面對個別國家重拾冷戰思維，製造「民主對抗威權」的偽命題，中俄同各國一道，堅定不移推進世界多極化和國際關係民主化，堅定不移反對霸權、抵制新冷戰。

這間傳媒又說，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係必將在更高水平上不斷前行，成熟堅韌的中俄關係將有力促進歐亞大陸的團結發展繁榮，匯聚共同維護國際關係準則、加強互利合作的力量，為紛繁複雜的國際形勢注入強大正能量，為構建人類命運共同體作出新貢獻。