李強：有人炒作中美「脫鉤輪」　兩國應合作圍堵打壓對誰都沒好處

3月13日上午十四屆全國人大一次會議閉幕後，國務院總理李強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。在談中美關係時，李強指出，中美可以合作、應該合作，他強調，「中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒好處。」



▼▼國務院總理李強出席首場中外記者會▼▼

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在談中美關係時，李強首先指出，有關中美關係的具體問題，前幾天秦剛外長在記者會上已經作了全面的闡述，不再重複。他表示，自己想說的是，當前重要的是把習近平主席與拜登（Joe Biden）總統去年（2022年）11月會晤時達成的一系列重要共識轉化為具體行動和實際方案。

李強指出，自己知道在美國國內這幾年有人炒作中美兩國「脫鉤」論調，有時候還比較熱，「但我不知道到底有多少人在這種炒作中真正受益。」他指出，據中方統計去年（2022年）中美貿易額已高達近7600億美元，再創歷史新高。他強調，「中美經濟你中有我、我中有你，彼此都從對方發展中受益。」

李強最後強調，自己去年很長時間在上海工作，「那裡有7萬多家外資企業，我也有很多機會與包括美資在內的外企高管接觸交流，他們都跟我說，看好上海、看好中國，世界應該合作。」，李強表示，「他們都認為合作才能共贏。這些都表明，中美可以合作、應該合作，中美合作大有可為，圍堵打壓對誰都沒好處。」