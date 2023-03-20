訪陸時機點　馬英九：兩岸冰封　民間交流刻不容緩

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，台灣前總統馬英九將於3月27日至4月7日赴中國大陸祭祖，並率同青年學子與大陸學生交流。此行預計訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。



蕭旭岑指出，馬英九將帶領基金會「大九學堂」青年學子，參訪辛亥革命、抗日戰爭等重要歷史遺跡，並訪問湖北武漢大學、湖南大學及上海復旦大學，與大陸學生交流。

本次訪陸的隨行成員包括蕭旭岑，馬英九基金會最高顧問、總統府前秘書長曾永權，總統府前專門委員王光慈，政治大學東亞所名譽教授邱坤玄，及馬英九基金會董事、政治大學法律系副教授廖元豪。

蕭旭岑指出，馬英九認為兩岸因為政治紛擾與疫情因素，學生交流中斷已數年，兩岸人民敵意上升，讓他甚感憂心。馬英九卸任後在東吳大學擔任講座教授多年，許多陸生與台生一起上課，讓他對兩岸青年交流的效果與重要性，感受特別深刻。

馬英九認為，兩岸年輕人彼此交流，相互了解，學生多一分接觸，兩岸就多一分情誼；友誼愈深厚，衝突發生的機率就愈低。如今兩岸因政治因素冰封中斷，民間交流與學生交流更加刻不容緩，也是馬英九決定帶學生團到大陸交流的重要原因。

蕭旭岑強調，馬英九今年7月將屆滿73歲，從事兩岸工作近40年，從未去過大陸，也是台灣極少數未曾訪問過大陸的政治人物。中華文化講究慎終追遠，基於為人子孫孝道，考量馬英九年過七十，此時赴大陸祭祖實屬必要。