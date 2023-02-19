智庫：2056年中國出生人口將被美國超越　2100年總人口跌至4.79億

1月17日，國家統計局發布數據顯示，2022年年末內地總人口為141175萬人，比上年末減少85萬人，人口自然增長率為-0.60‰。這是61年來內地人口的首次負增長，從今往後，中國或將進入人口負增長的時代。

據「育媧人口研究」日前發布《中國人口預測報告2023版》顯示，2056年中國出生人口或被美國反超；到2100年僅約美國的2/3。



報告指出，若低預測的趨勢不變，中國出生人口將於2023年降至900萬左右，2025年跌破800萬，2027年跌破700萬，到2050年降至493萬，2100年僅不到100萬。

目前，中國出生人口僅為印度的一半，至本世紀中葉僅剩印度的1/3，2100年可能不到印度的1/4。預測中國出生人口將在2056年被美國反超，到2100年或僅約為美國的2/3。

當下中國總人口達到美國的四倍之多，但出生人口將在兩代人後被美國反超，可見中國人口衰竭之快。雖然現時美國出生率亦顯著低於更替水平，但得益於吸引到大量育齡移民，因此能保持出生人口基本穩定。

如此，中國人口到2050年將降至11.7億，2100年降到4.79億，佔世界比例也會從現在的17%降至4.8%，而新生人口僅為世界的0.89%。中國將不再是人口大國，華夏民族幾千年積累的人口優勢也會在百年內喪失殆盡。

各地為提高生育出台新政 報告直指力度不夠

為提高人口出生數量，內地各城市出台新政。譬如四川規定即使未婚亦可辦理生育登記；深圳生三孩最高可獲1.9萬元補貼。

近日，瀋陽印發《實施積極生育支持措施促進人口長期均衡發展實施方案》，為降低生育養育成本，將為夫妻雙方共同依法生育三個子女的本地戶籍家庭，三孩每月發放500元育兒補貼，直至孩子3周歲止。

另外，將對托育機構提供最高每月每孩365元（人民幣，下同）的補助金。對於已在瀋陽擁有2套住房，且二孩、三孩未滿18歲的家庭，可在該市限購區域內再購買1套新建商品住房，將三孩與房產掛鉤。

但《中國人口預測報告2023版》指出，若僅以目前鼓勵生育的政策力度，中國毫無疑問將在幾十年內成為老齡化程度和人口萎縮最嚴重的國家之一。到2100年，新出生人口只有94萬，還不到美國新出生人口的一半。

報告提出鼓勵生育十點建議，包括對二孩家庭每個未成年孩子，提供每月1000元的現金補貼，給予多孩家庭的每個孩子，每月2000元的現金補貼；返還二孩家庭50%的房貸利息，三孩家庭則全部返還；增建幼稚園，將0-3歲的入讀率從4%提高至50%；以及引進外勞保姆，提倡靈活辦公等等。

報告指，雖然實施這些建議需要增加不少財政支出，但中國經濟正面臨內需不足、消費疲軟、產能過剩的問題，正好可以通過鼓勵生育，來刺激消費和提振經濟。