校園霸凌｜13歲少女親述：施暴者稱看我不爽　曾在路邊、廁所被打

海南臨高縣一名13歲少女遭校園霸凌，她被多名女生毆打，滿身傷痕，最後更跪地向施暴者說「對不起」。

經多日發酵，受害者小朱（化名）日前就事件發聲。她透露，自己曾在路邊、廁所、水溝旁遭到毆打，後來「她們應該覺得打夠了」，便送她到加來鎮車站，才得以脫險。



​​《央廣網》報道，小朱仍留院觀察中，在醫院陪護小朱的小姨符某（化名）透露，除了身體疼痛，小朱的精神狀態也不太穩定，經常發噩夢，「有時候會半夜叫喊出聲，還時笑時哭的，說有人要剪她的頭髮，要打她」。

小朱在家屬的陪同下住院治療。（央廣網）

小朱憶述，在眾多施暴者當中，她只認識同校的宋某和劉某，其他均是外校人員，對方以前曾以各種理由毆打自己，譬如要錢買早餐、買煙，「這次被打，她們說是『看我不爽』」。

3月12日，小朱被宋某的朋友以「到姐妹家過夜」為由叫了出去，結果她被帶到高縣美臺鄉、多文鎮、加來鎮等地，遭多次毆打和凌辱。

臨高縣城、加來鎮、多文鎮、美臺鄉位置圖。（央廣網）

在多次毆打過程中，曾有陌生人向小朱伸出援手，他制止施暴者並欲帶小朱回家，「但是我剛坐上車，那幾個人就把我叫下車，然後帶我回了其中一個人的奶奶家」。

小朱表示，施暴者在村路邊、廁所、水溝旁都有打過自己，「後面她們應該覺得打夠了，就把我丟在加來鎮車站。我害怕她們又要返回來打我一遍，就在車站找了一個賣檳榔的阿姨，拜託她電話聯繫爸爸來接我回家，還用阿姨微信加了我爸，讓我爸轉錢謝謝她」。

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小姨符某介紹，3月12日晚，學校老師發現小朱沒有上晚自習，於是通知家長，「結果她爸爸打電話給她，手機已經關機了」，之後幾日一直失聯，直至3月16日，家長才收到小朱的消息。小朱回家時滿身傷痕，其父在3月17日報警，並於翌日帶小朱到海口就醫。

符某透露，家人曾在網絡平台上發布小朱被毆打的片段，但有人上門要求刪除，「她媽媽是聾啞人無法和他們溝通，也害怕會有人上門報復，就把人趕走了」。

3月24日，臨高縣聯合調查組曾發布情況通報，並提到是「因瑣事發生口角，雙方分別糾集多名未成年人於不同時間對對方實施毆打」。對此，小朱的家屬表示不接受、不認可。

家屬透露，3月16日，小朱逃回家後因害怕對方上門報復，便躲到外婆家，表姐護送她回家途中恰好遇到施暴者宋某，於是找了幾個朋友毆打宋某，並讓小朱上前掌摑宋某解氣。事後，表姐受到行政處罰。

家屬表示，小朱曾被同一班施暴者打過4、5次，「相片和視頻我們也都有，這些難道不是她們在欺負我們家孩子嗎？」，並質疑上述兩件事根本不可混為一談。

情況通報中提到「法醫已對雙方進行傷情鑑定」等說法，但家屬指出，他們至今尚未見到所謂的傷情鑑定，因此對鑑定結果和處理結果不認可，並打算重新再做一次鑑定。

有目擊者憶述，他騎電動車路過離村不遠的小溝渠時，曾目睹小朱渾身瘀青、頭髮凌亂，一群人正圍着她，「她被打蒙了，精神很恍惚」。他欲帶小朱離開時，「那群人有人叫住她，她就喊我停下電動車，自己走向那群人，坐上他們的電動車。我當時沒多想，認為他們可能也是同學，她要跟他們一起回學校上課」。

曾協助小朱通知家長的加來鎮車站商家王女士透露，3月16日中午11時許，她在車站看到小朱，對方上身披着外套，穿短褲，膝蓋受傷，還塗有紅藥水，「她說她住在臨高，是跟朋友一起來加來，後來朋友走了，只剩她一個人在加來」。

王女士稱，小朱說著說著突然哭起來，又問她是否認識施暴者，「說她們幾個人打她，她還把身上的傷給我看，我叫她一定要告訴父母，她說那些人讓她不准講，後來她拿我手機聯繫了她的爸爸，最後坐車走了」。