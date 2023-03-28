台駐斐濟代表處恢復「中華民國（台灣）」名稱　享外交特權

台灣官方周二（28日）公布，南太平洋島國斐濟正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。



台外交部亞東太平洋司司長周民淦表示，斐濟外交部上周五（24日）以節略正式知會台灣駐斐濟代表處，恢復代表處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China（Taiwan）to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》的外交特權。

被問及斐濟此舉是否意味對台灣與中國大陸的雙重承認時，周民淦表示，有關台灣與其他非邦交國交往，並沒有排除任何狀況，任何國家有意提升對台經貿空間，當局皆會認真研議。

台駐斐濟代表處官方網站已改名成「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。（駐斐濟代表處官網）

周續介紹，斐濟前任政府迫於中國大陸壓力而在2018年片面將台灣駐處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），但經政府及駐處人員爭取，加上去年底斐濟大選政黨輪替，由親民主陣營的人民聯盟黨（People’s Alliance Party）、國家聯盟黨（National Federation Party）及社會民主自由黨（SODELPA）組成聯合政府，故前任政府決定被撤銷。

周進一步稱，斐濟新政府肯定台灣自1971年起在該國設立代表機構以來，在農漁業、醫療、教育及人才培育等領域密切交流合作，造福斐濟人民，確具實質貢獻。台方對新政府的決定表示肯定及感謝，並強調斐濟為台灣在太平洋區域理念相近合作的重要夥伴，雙方將在既有合作基礎上，持續穩健交流，深化台斐友好關係。