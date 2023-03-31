港澳台多間高校通知：4月1日起暫停使用中國知網部分服務

香港、澳門、台灣的多間高校近日先後發布通知，宣布將在4月1日起暫停使用中國知網部分服務。



當中，香港中文大學圖書館官網3月29日發布消息稱，據中國知網官方通知，中國博士學位論文全文數據庫、中國優秀碩士學位論文全文數據庫、中國會議論文庫、中國中醫藥資料庫、中國人口普查數據庫、中國年鑑全文資料庫、漢語大詞典&康熙字典（知網版）、國學寶典資料庫等資料庫將於2023年4月1日起暫停使用至另行通知。

3月31日，澳門理工大學、《澳門理工學報》發佈公告稱，茲接中國知網通知，根據國家2022年9月1日實施的《數據出境安全評估辦法》及相關法律法規要求，自2023年4月1日起，暫停向本刊提供採編系統服務（http://MPIJHS.cbpt.cnki.net），恢復時間另行通知。另外，台灣高雄醫學大學、彰化師範大學等校，也於3月相繼發布通知，宣布暫停使用中國知網部分服務。

中國知網由清華大學、清華同方發起建立並由同方股份控股，在中文學術文獻網絡數據庫服務市場具有支配地位。而據2022年2月15日起施行的《網絡安全審查辦法》規定，關鍵信息基礎設施運營者採購網絡產品和服務，網絡平台運營者開展數據處理活動，影響或者可能影響國家安全的，應當按照本辦法進行網絡安全審查。