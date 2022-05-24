知網稱被對手打壓深陷被訴風波　起訴者：一切以證據說話

內地著名學術期刊平台「中國知網」（CNKI）風波不斷。中南財經政法大學退休教授趙德馨、周秀鸞夫婦，早前就知網擅自收錄兩人逾百篇文章謀利進行維權。

5月22日，知網工作人員王麗（化名）接受《封面新聞》採訪時表示，銀行卡是經趙德馨授權代辦，由工作人員代為簽字領取，10年以來，所有款項都原封不動無領取記錄。目前，知網正接受反壟斷調查和整改。

趙德馨否認有授權代辦銀行卡，並指對所有數據庫平台一視同仁，不存在合力打壓知網的情況，「一切以證據說話，希望知網向法院提供相關證據」。



知網：稿酬按時支付，不存在冒領

趙德馨介紹，2006年曾按知網要求，在合作協議上填寫銀行卡號、身份證號並簽名。協議約定，知網將他牽頭編著的《中國經濟史辭典》收錄，向用戶提供檢索和下載服務，每檢索或者下載一次，向他支付1.3元或1.4元（人民幣，下同）。2016年，他修訂該書時，發現下載一次需要付費26元，於是著手蒐集證據準備起訴知網。截至當時，協議簽訂10年期間，他未收到一分錢稿酬。

他表示，知網聲稱已按時發放稿酬，但合作協議上的銀行卡號不能對公打款，又稱他曾在清華大學某銀行網點辦理新帳戶，並簽字授權同意打款到新賬戶。隨後，趙德馨與知網工作人員溝通時，對方才承認簽字是由知網員工代簽，之後他在原帳戶中兩次收到共計600餘元的稿酬。

趙德馨認為，原帳號能正常收到稿酬，證明「非對公帳戶不能打款」的說法不可信。王麗則解釋稱，此情況不僅存在於趙德馨一人身上，「我們統一與作者聯繫，取得授權，拿著作者的身份證複印件在銀行辦理新帳戶。領取銀行卡時，不可能麻煩老先生親自前來，就由工作人員代簽名字，之後寄給作者」。

王麗表示，趙德馨曾因簽名問題起訴知網和銀行網點，銀行辦理帳號的檔案資料證實是對方授權辦理，之後案件撤訴，「得知他一直沒收到我們寄出的銀行卡，出於尊重就把後期的稿酬打到他原來的帳戶裏」。10年來，知網都按時匯款至代辦的銀行帳戶，且一直無人取款，「趙教授若不信可憑身份證明將帳戶掛失，查看裏邊所有的款項進出信息」。

趙德馨、周秀鸞夫婦起訴知網，指知網擅自收錄兩人逾百篇文章謀利。（封面新聞）

授權糾紛是行業歷史遺留問題

王麗表示，此次訴訟維權風波爭議焦點是趙德馨夫妻的文章授權問題，其中涉及複雜的歷史原因，並不能簡單理解為「知網盜用教授文章賺錢」。在系列案件判決書中，知網多次表示涉案文章獲得高校或期刊授權，法院認為此授權不能代表創作者的授權。

王麗解釋，期刊對選用的文章起到初步篩查作用，知網直接與期刊簽約，期刊負責與作者解決授權問題，知網銷售的文章收益按照一定比例返給期刊，期刊再與創作者分成，此做法屬於法定授權，可不通知作者，知網亦獲得版權部門同意，以此與期刊簽約。

她介紹，很多期刊論文是集體作品，作者最多有上百人，甚至有部分作者已經去世，知網不可能針對每一篇文章獲得每位作者的單獨授權。她認為，在系列侵權案件中，知網是間接侵權，期刊是直接侵權是第一責任人，但類似案件侵權者中並沒有出現期刊的身影。

她指出，期刊人手有限，不願意去針對每一個創作者做額外授權，即使有期刊與作者約定可不經同意，直接把文章授權給知網使用，但在實際案件審理中，上述協議會被判定為霸王合約；期刊具體與作者如何解決授權問題，是否有向作者支付稿酬，知網無法干涉。

王麗表示，目前尚未有法律條款明確規定授權問題，所有數據庫平台都同樣面臨侵權風險和相應訴訟，「這是整個行業從發展過程中沒解決的漏洞，發酵至今成了問題」。

起訴風波是因對手打壓？

王麗稱，因遺留下大量複雜授權關係問題，知網整改工作面臨困難，「目前還沒有較妥善的解決方式。尤其是已收錄了大量舊刊內容，又不能直接下架，繼續上線又面臨侵權風險。這種尷尬局面不知什麼時候才能解決」。

裁判文書顯示，國內不少學術期刊平台均有類似授權糾紛案例。其中，超星與知網相互有360多宗著作權糾紛，相互指責對方將己方取得獨家授權的文章擅自收錄，並提供付費閱讀、付費下載。

王麗表示，知網受到同行對手打壓，包括趙德馨起訴也是受到對手影響，「趙教授之前把他的作品全部獨家授權給我們的競爭對手，然後競爭對手向我們起訴。我們清查整理出他的作品，做了風險規避。但他和競爭對手之後解除授權，再以個人的名義再對我們訴訟」。

對此，趙德馨昨日（23日）回應稱，目前尚未收到知網對他提出的整改意見回覆，「我沒有授權給超星，我同樣起訴過超星。對我來說，超星、萬方、知網這些平台都是一視同仁對待」。

他表示，當時撤訴是為了集中精力打文章侵權官司，目的是把冒名辦理銀行卡的案件放在最後，直言「知網代辦帳號的說法是撒謊」，自己當時到底有沒有授權，知網是否寄出了銀行卡等證據，他都可以在法庭提交。