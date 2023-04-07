中國史上最大單筆箱船訂單！法企向中船簽訂16艘　金額超210億

4月7日，據中國船舶集團消息，4月6日其與法國達飛海運集團（下稱達飛集團）在北京簽訂合作協議。合作協議包括建造兩種型號16艘超大型集裝箱船，簽約金額逾210億元（人民幣，下同），這筆訂單創下中國造船業一次性簽約集裝箱船最大金額新紀錄。



此次訂單包括12艘15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船和4艘23000TEU液化天然氣（LNG）雙燃料動力超大型集裝箱船。這也是中國船舶集團首次批量承接甲醇燃料動力箱船訂單，標誌著中國船舶集團一舉躋身全球新型清潔能源動力船舶俱樂部。

《中國證券報》報道，該型15000TEU甲醇雙燃料動力大型集裝箱船由中國船舶集團旗下江南造船（集團）有限責任公司和大連船舶重工集團有限公司分別建造6艘，分別由江南造船和中國船舶集團旗下第七〇八研究所自主研發設計。

該型船採用綠色甲醇作為主要燃料，可實現全航程淨零排放，擁有完全自主智慧財產權。該型船總長366米，型寬51米，型深30.2米，可承載15.6萬噸貨物。

這次簽約的4艘23000TEU LNG雙燃料動力超大型集裝箱船，是2021年6月完工交付的9艘同類型船的升級版，由中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司建造、七〇八所自主研發設計，同樣擁有完全自主智慧財產權。

該型船總長399.9米，型寬61.3米，貨艙深度33.5米，甲板面積23978平方米，相當於3.5個標準足球場。該型船一次能裝下23000只標準集裝箱，可承載22萬噸貨物。

除了與中國船舶集團簽署訂單外，4月7日，法國達飛集團還與中遠海運集團、上港集團簽署了《關於開展港口船用綠色甲醇供應合作的備忘錄》。三方將在包括上海港在內的中國主要港口，為達飛海運、中遠海運未來的雙燃料甲醇船隊採購、供應和交付船用綠色甲醇燃料等。

史上首次！中國完成首單液化天然氣跨境人民幣結算交易

過去10年法國達飛集團向中船下訂超70艘集裝箱船

中國船舶集團表示，在過去10餘年中，法國達飛集團已在中國船舶集團旗下船廠陸續訂造超70艘綠色高附加值集裝箱船。其中，已完工交付30餘艘，包括中國船舶集團建造的首個超過萬箱超大型集裝箱船項目，以及全球首創LNG動力超大型集裝箱船項目等。

《界面新聞》整理，達飛集團是法國第一、世界第三的集裝箱全球承運公司。由於全球海運業火爆，2022年達飛集團實現利潤230億歐元（約合1726億元人民幣），超越路易·威登（Louis Vuitton）等集團，成為法國最賺錢的企業。

4月5日，法國總統馬克龍對中國進行為期三天的國事訪問。法國達飛集團是此次與隨同法國總統出訪的商業代表團之一。根據海關總署統計，2022年，中法貨物貿易首次突破1000億歐元大關，達1018億歐元（約合7639億元人民幣），同比增長14.6%。

馬克龍到廣州中山大學與學生交流：

據央視新聞4月7日報道，除達飛集團外，此次陪同馬克龍訪華的還有空中客車、阿爾斯通等在內的60餘名法國知名企業。他們希望能與中國簽訂大量合約，尤其是在生態轉型領域達成合作。

此前，中國和法國能源公司已經敲定了中國有史以來第一筆以人民幣結算的LNG（液化天然氣）交易。