中國企業逆襲？　寧德時代以「技術輸出者」角色進軍美國市場

2月14日，西方情人節這一天，中國動力電池企業寧德時代與美國百年汽車巨頭福特汽車官宣「聯姻」。不過，雙方的合作模式和之前傳言的「合資企業」大相徑庭：福特將掏出35億美元，全資在美國密歇根州建立一個磷酸鐵鋰（LFP）電池工廠，來自福特的工程師將負責電芯與整車集成工作；而寧德時代則為這座規劃年產能高達35GWh的工廠提供技術與服務支持。

換言之，寧德時代選擇用出技術的方式「曲線」進入美國市場。



和傳言不同的合作模式

在海外建設電池工廠來為國外主機廠供貨，對於寧德時代來說，並不算新鮮事；但以這種「技術換市場」的方式進入一地，確是「大姑娘上轎」——頭一遭。

作為全球最大的動力電池生產商，早在2019年，寧德時代就在德國圖林根州投資建設了其第一家境外工廠。 2023年初，該工廠正式啟動，初始規劃產能14GWh，滿產後年產量將達到約3000萬枚電池電芯，可裝配18.5萬至35萬輛電動汽車。

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2022年8月，寧德時代又宣布在匈牙利東部城市德布勒森建設電池工廠。這家工廠的投產讓寧德時代在全球擁有的工廠數達到了13家。在兩座歐洲工廠相繼確定後，寧德時代開始把目光投向北美。曾有外媒報導，寧德時代與寶馬和福特接觸，計劃在美國肯塔基州或南卡羅來納州等地選址建廠，以期為後者提供動力電池。但最終，這座工廠落戶底特律。

和傳言不同的另外一點在於，這座動力電池工廠的建立模式和寧德時代其他工廠太不同了。此前在歐洲建廠時，寧德時代自己投資、自己運營。但現今，寧德時代只扮演「技術輸出者」的角色，福特則擁有工廠100%股權和基礎設施。這樣做的目的顯而易見——就是為了避免在美國國內引發政治爭議，同時還能享受美國提供的稅收優惠政策。

2022年8月，拜登政府出台了總補貼額約4300億美元的《通脹削減法案》（(Inflation Reduction Act)，下稱《法案》），這份《法案》美國銷售電動汽車的電池採購設置了嚴格的限制，與中國動力電池供應鏈脫鉤的意圖躍然紙上。根據《法案》規定，美國政府將向購買全新電動車以及二手電動車的消費者，分別提供7500美元以及4000美元的稅收抵免。但補貼的條件也相當苛刻，其中包括對於電池組件和原材料的本土化採購限定。

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此外，《法案》還規定，如果電池中的材料和關鍵礦物是由「受關注的外國實體」（Foreign entity of concern）提取、加工或回收的，則會取消稅收抵免資格。 「受關注的外國實體」包含誰？不言而喻。也正是如此，這份《法案》也被稱為「美國版動力電池白名單」。這份《法案》的殺傷力是巨大的，自落地起，福特就開始遊說拜登政府，要求澄清《法案》中的相關規定。但從此次的合作結果來看，妥協的是福特和寧德時代。

在此之前，福特與韓國動力電池巨頭SK On同樣合作在美國設立了3家工廠，這些工廠採取了合資模式，由福特和SK On各出資5.1萬億韓元聯合成立的BlueOval SK公司運營。這些工廠生產的都是價格更為昂貴的三元鋰電池。不過，作為電動車的核心零部件之一，動力電池約佔據整車成本近40-60%。成本更低廉的磷酸鐵鋰電池，無疑能為主機廠提供成本差異化優勢，大大提高電動車產量和利潤率，從而在競爭中取得價格優勢。全球電動車巨頭特斯拉、比亞迪等企業都開始轉向了成本更低廉的磷酸鐵鋰電池。對於主打「平民化」福特來說，增加磷酸鐵鋰電池的供應迫在眉睫。

亟需寧德支援的福特

那為何福特要選擇寧德時代？原因其實很簡單，目前磷酸鐵鋰電池是中國企業的獨有優勢，韓系企業在該技術路線上不具有優勢。雖然韓國動力電池巨頭LG新能源、SK On這兩年都宣布轉向開發磷酸鐵鋰電池，但在虛無縹緲的未來和成熟應用的現實中，福特明顯還是選擇了後者。

福特在這方面其實吃過大虧。當時福特和大眾共同出錢開發自動駕駛項目——Argo AI。但這一項目很不成功。福特財報稱，其去年三季度淨虧損達到8.27億美元的主要原因，就是Argo AI項目。相關數據顯示，Argo AI的投資造成了27億美元的非現金稅前減值。

和國內另一家電池巨頭偏好磷酸鐵鋰不同，寧德時代在三元和磷酸鐵鋰兩種動力電池上沒有特殊偏好。 2022年3月，寧德時代宣布其推出的第三代CTP技術（無模組動力電池包，內部代號麒麟電池），將大大提升電池的安全性、快充性能、使用壽命及能量密度。

所謂CTP技術，就是跳過模組，直接將電芯集成為電池包。由於取消了包裹在電芯外的模組外殼，因此電池包有更多空間排列電芯，整體能量密度得以增加，從而提高續航里程。同時電池包的零部件數量大幅減少，降低了製造成本和重量。

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據寧德時代介紹，麒麟電池可將磷酸鐵鋰電池系統能量密度提升至160 wh/kg，三元電池系統能量密度提升至255 wh/kg，實現整車1000公里續航。寧德時代在磷酸鐵鋰電池上技術積累無疑也得到了市場的認可，特斯拉採購寧德時代的磷酸鐵鋰電池就是最好的證明。今年開年，特斯拉在全球範圍掀起新能源車價格戰，寧德時代功不可沒。

福特太需要降低成本了，去年年中和今年年初，福特進行了兩輪大裁員，福特CFO 約翰·勞勒（John Lawler）更是在財報公布後的電話會議上表示，「福特正努力控制成本，希望能削減30億美元的成本，額外的裁員便是其中的一部分。」

磷酸鐵鋰電池能幫福特省多少錢？據業內人士估算，相比三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池成本要低20%至30%。更妙的是，由福特生產的磷酸鐵鋰電池還能在美國國內拿補貼。前文提到的《法案》規定，不超過5.5萬美元的轎車、不超過8萬美元的SUV和皮卡有望獲得7500美元的補貼。更具性價比的磷酸鐵鋰電池有助於幫助福特達到補貼門檻。

2022年7月，福特宣布從2023年起，寧德時代將為福特汽車北美市場銷售的Mustang Mach-E提供磷酸鐵鋰電池包，2024年初起，寧德時代將為北美市場銷售的F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。而現在，底特律工廠的塵埃落定，不僅解決了福特的燃眉之急，更是讓其一舉成為首個在美國本土同時擁有三元鋰電池及磷酸鐵鋰電池工廠的汽車公司。

中國企業的逆襲？

那寧德時代在這筆交易中又能獲得什麼呢？或許這種「只出技術不出資金」的合作模式，能使寧德時代在不承擔資金風險的情況下獲得穩定回報，是一個重要原因。實際上，對於這種方式，我們中國人很熟悉。只是更多的時候，我們都是出「市場」的那一方。

作為一個工業後進國家，自改革開放以來，我國企業經常採用「市場換技術」的方式來學習外國的先進技術。這一過程中有成功也有血淚：一些「引進技術」的企業始終未能擺脫技術依賴的狀態，最後隨着技術的變化甚至走向了消亡，市場拱手讓人了，技術也沒有學到。而另一些行業卻由此涅槃，從後發變為先進，甚至反向輸出，走向世界。

最典型的例子就是高鐵，中國從西門子引進的Velaro高速列車平台，是同時期引進動車平台中性能最佳的一款。在Velaro全面技術引進5年之後，CRH380動車組系列落地，中國高鐵開始邁出了自主發展的步伐，為進一步創新掃平了道路。此後CR400「復興號」系列的誕生，終於將我國的知識產權自主程度，推到了嶄新的高度。

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但這筆交易獲利絕不止有中國，西門子同樣獲得了巨大的好處，直接到手的數十億動車大單，大大優化了其陷入低迷的財報，為此後多年的良好業績打下了基礎。伴隨動車組一起到來的專利授權項目，還給其帶來了源源不斷地收益。部分授權甚至直到今天，仍然在給西門子貢獻着利潤。而現在，寧德時代也有望以這種模式，分得一杯羹。

除了利潤，還有些好處來自其他方面。比如，作為全球最大的動力電池生產商，寧德時代雖然動力電池的裝車量遙遙領先，但這其中的大部分份額都來自於中國市場。如果我們單看海外市場，寧德時代的份額還要落後於韓國公司LG新能源之後。而這次北美之行，則有望幫助寧德時代補上一塊短板（需要說明的是，由於密歇根工廠是福特獨資，投產後電池份額究竟如何計算還存在一定疑問）。

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寧德時代成功進軍美國市場的象徵意義，同樣巨大。我們知道，由於國際地緣政治的緣故，美國並不是所有州都像密歇根那樣歡迎中國工廠的到來。一個典型的例子是弗吉尼亞州共和黨籍州長格倫·揚金（Glenn Youngkin）上個月就撤回了該州對福特與寧德時代合資企業的競標。在建廠的消息宣布後，著名反華議員盧比奧也立刻給美國多部門寫信，呼籲美國外國投資委員會（CFIUS） 審查福特與寧德時代之間的許可協議。共和黨眾議院多數黨領袖史蒂夫·斯卡利斯也批判這筆交易，稱這筆交易增加了美國企業對中國的依賴。

不過，針對這些噪音，美國多部門保持了沉默：美國財政部不予置評，美國能源部部長詹妮弗·格蘭霍姆則發了一條推特，將不反對的原因直言不諱，她說，將先進的製造能力從海外帶到美國，能夠刺激美國經濟，創造高薪就業機會。 NAATBatt（美國先進動力電池聯盟）常務董事吉姆·格林伯格（Jim Greenberger）也表達了相似的態度：「只要（寧德時代）將電池製造技術和專業知識帶到美國，而不僅僅是低工資的裝配工作。美國就應該模仿中國與西方企業的合資企業。」

福特電動汽車產業化副總裁麗莎·德雷克（Lisa Drake）則對福特能獲得東西有更清晰的描述，她在電話會議中強調：「跟寧德時代合作建廠的根本目的，是在美國本土建設該電池技術的產能，以及未來進一步拓展這種技術的能力……來自中國的寧德時代員工將幫助安裝工廠設備來製造電池，以及寧德時代的部分人員將永久留在美國密歇根工廠。」

是的，和當年我們用這種模式吸收外國技術一樣，美國人也開始期望用這種方式吸收中國技術了。當然，對於這種優待，我們也不必過於「耿耿於懷」，前文提到的SK On、LG新能源等企業，在美國投資的過程中都被提出了類似要求，即使走出汽車領域，這種情況同樣不鮮見。

無論如何，寧德時代的這次出海，都是中國企業成功殺入美國汽車產業鏈的一個標誌，正如《紐約時報》所說：「25年前，中國官員曾熱切要求美國汽車製造商將他們的投資和專業技術帶到中國。如今，角色互發生了互換，為了在迅速變化的全球汽車環境中生存，美國最著名的工業巨頭之一開始向中國尋求技術。」

對於有着類似出海雄心的中國企業來說，寧德時代和福特的合作更是是一針強心劑。目前，國軒高科、遠景動力已經宣布在北美建廠，推進本土化動力電池生產。億緯鋰能、蜂巢能源等企業也積極布局海外，在動力電池和儲能領域雙管齊下。早已在國內廝殺中身經百戰的中國企業正在快速走出國門，走向世界。

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