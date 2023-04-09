中國開發上線一體化火車售票系統　聯通「一帶一路」140多個國家

據《南華早報》4月6日報道，中國根據「一帶一路」倡議成員國量身定制，開發並上線了一個一體化火車售票系統。該系統可在智能手機應用程序上聯通「一帶一路」140多個國家的不同售票平臺，實現統一購票等服務。



報道稱，該系統由中國鐵道科學研究院研發，售票系統採用瑞士法郎作為國際支付貨幣進行結算。研發團隊表示，結算是基於列車停靠的不同國家客票的瑞士法郎金額，並按月生成結算報告。該系統亦提供收入驗證、電子支付和清算等數據支持功能。同時，該系統位於中國境內的主服務器可以處理世界各地乘客用不同語言提出的請求。

據悉，東南亞國家老撾是首個註冊該平臺的國家。新華社相關報道稱，自3月15日起，「中老鐵路」老撾段正式啟用該互聯網手機APP售票系統，遊客可以使用該售票系統在手機上購票。該系統的上線，標誌著「中老鐵路」客運信息化水平進一步提升，旅客出行更加便捷高效，老撾鐵路進入互聯網售票時代。

研發團隊表示，將多個國家的票務管理系統整合到同一平台上並非易事。為了實現開放和安全兩個目標，該系統使用了基於中國開發的核心技術的開源軟件，主服務器也將由經驗豐富的工程師運行並維護。