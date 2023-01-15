火車設「麻雀車廂」還可唱K按摩？　旅客邊打牌邊睇風景大呼過癮

高鐵車程快、班次多，但不少人仍會選擇乘坐火車出行，欣賞沿途風景。

然而，日前一段「在火車上打麻雀」的影片引起網民關注，只見一節車廂內放了三枱麻雀，乘客們圍坐打牌。

中國鐵路客服表示，日常的列車不會設置「麻雀車廂」，也無相關車票售賣。到底前述的「麻雀車廂」從何而來？



《九派新聞》報道，國鐵西安局旅服傳媒有限公司李慕華介紹，該列車從西安出發，是一趟「秦嶺冰雪遊」主題定制列車，列車上配置特色功能車廂，除了麻雀枱，列車還配備了 KTV、影院、按摩椅等娛樂設施；在特色餐車上，還備有茶水、爆谷機、烤香腸等，「從上車開始，遊客們就進入了旅遊的過程」。

她介紹，普通列車已不能滿足民眾對出行旅遊的需要，從2022年春節開始，中國鐵路西安局集團有限公司升級改造了9節車廂，分別為3節淋浴車廂、3節餐車和3節娛樂車廂。9節車廂於2022年5月正式上線運營，並根據客流情況和需求為既有列車配置車廂。

2022年12月25日，中國鐵路西安局集團有限公司開行了陝西首趟「秦嶺冰雪遊」主題定制列車，當日往返，並會固定在每周三、周六、周日開行。

國鐵西安局旅服傳媒有限公司的數據顯示，2022年12月25日至2023年1月8日期間，共開行7列「西安-秦嶺」定制服務列車，發送遊客8959人次；1月14至15日開行2列「西安-秦嶺」服務列車，預計發送遊客3000人次。

李慕華介紹，「秦嶺冰雪遊」的車票118元/人（人民幣，下同），旅客可在各大旅行社報名，或直接通過集團自營旅行社的小程序購票。

她表示，後續會根據季節和各地情況，開設其他圍繞陝西本地旅游資源的線路，春天可能開設油菜花旅遊專列，夏天會有延安的紅色旅遊專列，韓城方向的旅遊專列也在策劃中。目前的旅遊專列都在陝西內部，至於面向省外的旅遊專列，或要待3月後才開設。

有旅客稱，自己是第一次體驗，乘車時間過得很快，「感覺還挺好玩的，一堆外出旅遊的人邊打麻將邊看風景很快樂」。

李慕華稱，很多旅客為了體驗專列特意購票，「大家都覺得非常好，有新鮮感，以前要『咣當咣當』坐好長時間，比較無聊，現在娛樂性比較強，我們車上的娛樂設施都屬於爆滿的狀態」。