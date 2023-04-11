疑挪用公款打造休息室配備床舖電視　女局長：家住得遠沒地方休息

湖北黃岡市團風縣某女局長被揭發涉挪用公款在辦公室打造一間獨立休息室，配備床舖、雪櫃、電視等。

湖北省紀委人士指出，女局長前述的行為已違反中央八項規定第八條。



4月10日，湖北黃岡市某自媒體爆料稱，團風縣政務服務中心大樓旁有一排平房，平房內有多個房間。團風縣政務服務和大數據管理局局長陳莉，為自己配備一間休息室，床、雪櫃、電視等設施公費報銷；辦公室員工也配備了休息室，但內部設施簡陋，只有碌架床。

該局內部人士稱，陳莉的休息室面積近300尺，床上用品價值7000餘元（人民幣，下同）。休息室是2022年裝修，陳莉因擔心有甲醛一直未有入住。休息室設施所花費用，以「房屋修繕」、「辦公用品」為名在該局財務室報銷。

陳莉曾向相關人士介紹，她原住在黃岡市黃州區，因政務中心工作繁忙要經常加班，自己有時會直接在辦公室梳化休息睡覺。

因此，她決定將「保安房」改成宿舍，她住套房，其他辦公室工作人員住兩旁。套房內的床上用品是她自帶，雪櫃是從食堂搬過來，衣櫃、桌、電視是辦公室工作人員為她配備。

該局分管紀檢工作的副局長對此事並沒提出反對意見。陳莉坦言，除床上用品外，其餘設施均用公款購買。目前，她還沒有入住。

團風縣政務服務中心。（微信公眾號＠團風網格）

《上游新聞》報道，團風縣政務服務中心距黃州城區20餘公里，若不堵車，開車需要25分鐘。

湖北省多位紀委人士稱，中央八項規定第八條規定，要厲行勤儉節約，嚴格遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行住房、車輛配備等有關工作和生活待遇的規定。團風縣網信辦相關負責人稱，還在進一步核查事件，稍後將發布通報交代。

網民睇法：

別妖風太大，住個房子怎麼了，只要辦實事，不腐敗，就好了



一個女同志，住個單間怎麼了？



只要不是特別超標，保安房改晚上加班用的住宿這是事？不單獨一間，難道其它員工也敢一起擠一擠？



真是吹毛求疵



這很正常啊，過去離家遠的都有宿舍啊



無語，該曝光的不曝光



總要人休息吧

