中國第七次宣布成功進行陸基反導技術試驗　專家：潛藏著巨大玄機

國防部星期五（4月14日）晚宣布在境內成功進行了一次陸基中段反導攔截技術試驗，有中國專家分析說，國防部低調的發布中「潛藏著巨大玄機」，不僅表明中國陸基中段反導技術的成熟，更暗示每次技術實驗巨大的變化和突破。



國防部星期五晚宣布，此次試驗達到了預期目的，並強調試驗「是防禦性的，不針對任何國家。」

據《環球網》報道，這是自2010年以來中國第七次對外公開宣布中國進行陸基反導技術試驗。此前六次分別發生在「2010年1月11日，2013年1月27日，2014年7月23日，2018年2月6日，2021年2月4日及2022年6月19日」。

2022年6月，國防部稱，中國在境內進行了一次陸基中段反導（反導彈）攔截技術試驗，新浪軍事當時也在微博發布試驗照片，可見有絢麗色彩的火箭雲高懸夜空，甚為壯觀：



《環球網》報道引述軍事專家宋忠平說，看起來每年都在進行陸基中段反導試驗，實際上這是一個不斷升級改造過程，每年都會有一些新技術改進。

他認為，「這也表明該型武器裝備很大可能已列裝服役，因此每年需要對其不斷的進行抽檢試驗。同時在原有型號的基礎上不斷改進、提高，試驗的目的是為了完善其技術性能，畢竟被攔截物件的技術性能也在不斷更新，反導技術自然也需要水漲船高地不斷發展，達到更好的作戰性能。」

軍事專家宋忠平。（微博＠宋忠平）

公開報道顯示，美國、俄羅斯，甚至日本都在強調要實現對高超音速導彈的攔截，中國同樣也需要對具備機動變軌能力的彈道導彈實施攔截，「也需要考慮對高超音速導彈的攔截能力，讓我們的導彈防禦系統具備更強的相容性」，宋忠平認為，中國或許正在該領域取得突破。

反導攔截技術按發射地分為陸基、海基和天基，分別指反導系統從陸地、海上和天空發射。按照攔截時機不同可分為「助推段」防禦系統、「末段」防禦系統，以及「中段」防禦系統三類。

中段攔截的特徵是導彈飛行較穩定，有一段的速度較低，適合進行攔截。此外，遠端彈道導彈的中段是在大氣層以外飛行，在大氣層外攔截能有效減少對地面目標附帶毀傷，攔截高度越高，造成損失越小。

目前世界上只有中、美、美日聯合進行過類似中段反導攔截試驗。