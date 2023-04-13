以高薪工作為名誘騙88民眾到柬埔寨　台人口販運集團首腦獲刑18年

台灣民眾被誘騙至柬埔寨工作的事件近年來備受關注，當中男子李振豪等9人組成人口販運集團，誘騙高達88名民眾，以工作為名將他們以每人數十萬元新台幣賣到柬國。台北地方法院周三（13日）作出判決，李振豪被認為惡性重大，遭判刑18年，可上訴。



判決指，陳思瑋、林晉宇、黃炫逢、楊家豪、鄭學鴻自2021年11月與柬埔寨共犯共組買賣人口的犯罪組織，以高薪工作、幫忙清償債務等理由，誘騙民眾前往當地，實際卻以每人數十萬元的代價出賣他們。而受害者抵達後被迫從事詐騙工作，並被沒收護照、要求支付高額贖金才能返台等，人身自由嚴重受限，若不從或業績不好，更會被毆打、體罰、關進小黑屋甚至被轉賣。

其中，去年2月間至5月間，林晉宇等5人與李振豪、陳均翰另組成性質相同的買賣人口犯罪組織，黃鈺真、王契文隨後加入。其以李振豪為首，同樣從事將民眾拐賣到柬埔寨的犯罪行為，據檢警統計，受害者總計88人，去年檢警救出22人，隨後再救出30人。

李振豪獲刑。（中國時報）

台北地方法院指出，李振豪等9人案發時均正值青壯，不思以正當工作維生，竟為獲取高額利益，組成跨國性買賣人口組織，侵害多名被害人的自由、身體、生命法益，嚴重危害個人法益及治安，置被害人於惶恐、無助之境而不顧，惡性重大；又認定李振豪等9人均構成營利以詐術使人出國罪、買賣人口罪及主持、指揮或參與犯罪組織罪，分別依被告的分工及參與程度、所生危害、犯後態度判刑。全案可上訴。

最終，李振豪被判有期徒刑18年，林晉宇被判13年，陳思瑋、黃炫逢被判16年6月，楊家豪被判13年，鄭學鴻被判15年6月，陳均翰被判15年，黃鈺真及王契文被判11年。被告犯罪所得及犯罪所用之物均沒收。