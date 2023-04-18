網易旗下遊戲免費贈周杰倫專輯疑侵權　杰威爾起訴索賠205萬

此前，由於網易《天下3》在遊戲中向玩家贈送周杰倫專輯、演唱會門票等產品被許多歌迷誤認為，周杰倫與該遊戲有官方合作。其後，周杰倫名下的杰威爾音樂以「不正當競爭」將網易訴上法庭。昨日（17日），案件在杭州市濱江區法院開庭審理，周杰倫方向網易索賠205萬人民幣。



2022年7月，網易《天下3》在遊戲中推出了相關遊戲道具，在遊戲中，玩家可獲得一張「周杰倫最新專輯·憑證」的道具，憑藉該道具，玩家能夠在7月20日系統更新維護後，獲得周杰倫最新數字版專輯兌換碼。此後網易還推出「轉抽送100張周杰倫新專」等活動。

杰威爾方認為，這令不少粉絲誤以為，周杰倫和《天下3》進行了官方合作，遂於微博發布聲明稱，從未授權《天下3》遊戲使用周杰倫的歌曲，亦無授權其贈送周杰倫演唱會門票，並強調該遊戲的活動與杰威爾音樂、周杰倫無關。

雖然《天下3》曾在其官方微博中澄清，贈送周杰倫專輯只是表達對歌手的喜愛，以及回饋老玩家，強調該活動與周杰倫及杰威爾公司無關。但周杰倫及杰威爾公司仍以「不正當競爭」將廣州網易計算機系統有限公司、網易(杭州)網絡有限公司、杭州網易雷火科技有限公司訴上法庭。

周杰倫索賠205萬 網易：沒因此獲利

據《第一財經》報道，昨日案件庭審已結束，法院將擇期宣判。在庭審中，杰威爾方表示《天下3》免費贈送玩家周杰倫新專輯活動因未獲官方正式授權，屬於侵權及不正當競爭行為，要求《天下3》遊戲相關主體公司賠償損失及合理費用共計205萬元。

而網易《天下3》稱，遊戲中兌換周杰倫專輯的虛擬兌換「憑證」，只有兌換活動專輯的作用，每天僅上線1秒，相關遊戲內活動共持續3天，《天下3》稱沒有因此獲利。

據上海律師遊雲庭舉例稱，「蘋果公司也曾想阻止商家在促銷中將iPhone、iPad作為獎品，但也沒有成功。」但他認為，從此前《天下3》遊戲官方發的轉發抽獎微博來看，「第一感覺有代言的假象」。