周杰倫巡演Encore遭罰錢：哥是無所謂　粉絲感動卻傳出反對聲音？

周杰倫「2023年嘉年華世界巡迴演唱會」本月4日晚在澳洲悉尼開唱，為了滿足一眾粉絲，即使演唱會已完場，周杰倫仍加碼Encore，演唱了多首歌曲，導致主辦方因超時被罰錢。

事後，周杰倫在社交平台上回應：「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好」。不少粉絲大呼「好感動」，但同時傳出反對聲音，「不用給人一種鈔票多就能擺平一切的感覺」。



據報道，演唱會當晚，原本唱完歌的周杰倫已回到車上，結果場館內仍有歌迷在大聲呼喊他的名字，讓他笑道：「好像有聲音哦！好像還想要繼續」。隨後，周杰倫轉頭問工作人員：「要繼續嗎？」。

在得到對方「繼續繼續」的肯定答後，周杰倫果真重回舞台繼續唱歌後導致主辦方因超時被罰錢。

事後，周杰倫在Instagram發布限時動態表示：「聽說主辦方被罰錢，因為哥的多唱」、「罰錢哥是無所謂，歌迷開心就好」，並打趣道：「我怕的是唱到一半給我斷電。」

周杰倫在Instagram發布限時動態。（紅星新聞）

有歌迷羨慕，「在現場的歌迷真的太幸福了」、「哈哈哈哈哈這才是歌手該有的態度」、「為了歌迷那點錢他也不在乎，畢竟後面還有無數場演唱會」。

不過，也有網友反對超時演出，「該唱到幾點就幾點，公眾人物要帶頭遵守規則，不用給人一種鈔票多就能擺平一切的感覺，教壞小孩子」。有住在體育館附近的網民稱，「一句罰錢無所謂，我們居民還要不要睡覺了。彼此尊重好吧」。

2019年10月17日，周杰倫「嘉年華世界巡迴演唱會」在上海開唱，後受新冠疫情影響多次延期，直至2022年12月在新加坡再次開唱。按照計劃，周杰倫暫定於今年5月5日在香港中環海濱活動空間舉辦7場演唱會。

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網民睇法：

悉尼場唱了五十多首，羨慕在場的每一個人



突然好想去現場



我的整個青春都是你，也想萬人KTV



羨慕，看了歌單更羨慕



真是羨慕死了，周杰倫對歌迷太好了，我都想喝杰倫請的奶茶



超時是主辦方交罰款，但是合同里寫明了超時需要承擔的責任的話，奶茶倫可能需要承擔全部損失了。不過他也不缺這點錢，大家開心了就對了嘛。



唱了三個小時五十幾首歌，被罰錢還請歌迷喝奶茶

