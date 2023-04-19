雲南超87萬人不同程度遭受旱災　當局繼續發布高溫黃色預警

綜合內媒報道，18日，昆明市多個區縣以及西雙版納州、文山州多個縣市發布干旱橙色預警。截至目前，昆明市降水量為38年來同期最少，2023年一季度全省87.26萬人不同程度遭受旱災，因旱需生活救助19.37萬人。



雲南省應急管理廳此前發布的《2023年全省第一季度自然災害情況》顯示，2023年以來，雲南平均降雨量較常年同期偏少六成，平均氣溫較常年同期偏高0.8℃，造成冬春連旱影響範圍廣，滇中滇南局部損失較重。

昆明市氣象台台長李曉鵬17日表示，截至目前，今年昆明降水量為1985年以來同期降水最少的年份。文山、玉溪等州市農作物受旱影響最重，佔全省30%。

同時，從4月24日起，可能出現一輪較弱降水，有助於緩解氣象乾旱和森林火險等級。待達到人工增雨條件時，昆明市將以地空立體作業形式開展人工增雨作業。

據云南省應急管理廳數據，一季度旱災共造成12個州（市）87.26萬人不同程度遭受旱災，因旱需生活救助19.37萬人，因旱飲水困難需救助17.05萬人。

雲南省氣象台19日9時繼續發布高溫黃色預警：預計未來24小時，金沙江河谷、元江河谷、瀾滄江河谷（六大江河的干熱河谷）部分地區最高氣溫將持續35℃以上，其中元江、元陽將超過40℃。