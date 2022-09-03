廣東惠州有個水下古村落？內地乾旱盤點「水落石出」的建築和佛像

俗話說，滄海桑田，隨着社會發展，中國有許多古建築被淹沒在水面下，只有在水位降低時才會顯露真容。每一座古建築，都有自己的故事，這裏就來盤點一下這些「水落石出」的限時風景。



江西落星墩

落星墩，位於中國最大淡水湖、鄱陽湖的中心，是江西省廬山市的地標建築。這座歷史悠久的古建築，常年浸沒於湖水之中，只有在枯水期或乾旱時，才會露出水面。沉積岩構成的島身，以及石頭砌起的圍墻，都有抵禦風浪侵蝕的作用，才造就千年不倒的落星墩。

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湖北觀音閣

觀音閣，位於湖北鄂州的長江中間，已有700餘年歷史，隨水位變化而浮浮沉沉，至今屹立不倒，被譽為「萬里長江第一閣」。

觀音閣能夠「劈江斬浪」的秘密，在於其依石而建、地基牢固，並建有弧形石墻，可減緩水勢，抵禦洪水衝擊。

觀音閣平時有一半浸沒在長江中（上圖）；2022年8月，長江流域高溫乾旱，觀音閣露出礁石地基（下圖）。（圖片來源：Getty、視覺中國）

明代千眼橋

今年8月，隨着鄱陽湖水位持續下降，一座淹沒在水下的千年古橋露出真容。這座橋始建於明朝，曾經是通過鄱陽湖的必經之路，全長2,930米，有983個洩洪孔，因此得名「千眼橋」，被譽為中國最長的湖中石橋。

水中古建築｜千眼橋位於江西九江市都昌縣境內，是用松木柱支撑，以花崗石鋪成橋面。（視覺中國/當代中國授權）

明清摩崖石刻

今年8月，重慶巴南區境內的長江水位持續下降，一組有近600年歷史的摩崖造像露出水面。

這組造像坐落於江心礁石之上，中間是95厘米高的僧像，兩側高約20厘米的造像，卻更像是道教人物。重慶市文物考古研究院的工作人員推測，這組造像可能是用以保佑長江過往船隻的航行平安。

重慶巴南區的長江水位下降，浸沒在水底的明清摩崖造像浮出水面，吸引當地民眾圍觀。（微博@江南紫雲英）

惠州古村落

在廣東惠州龍門縣的天堂山水庫，水下藏着一個百年古村遺址，當水庫水位下降時，這座「水下城堡」才重現人間。

據推測，這個古村叫做「新屋下」，始建於清朝末年，水庫於1992年開始蓄水後，村落就被淹沒。由於這裏的建築墻體是由「三合土」砌成，非常牢固，得以在水下數十年而屹立不倒。

水中古建築｜惠州這座水下古村落，四個角都有碉樓，建築規模在當時非常少見。（視覺中國/當代中國授權）

重慶述先古橋

位於重慶雲陽縣的述先古橋，始建於1870年，所在地曾是三峽地區的鹽業重鎮。古橋作為重要的運鹽通道，從繁榮到沉寂，見證了三峽地區的社會變遷。

三峽水庫蓄水後，這座古橋和附近的古建築被淹沒於水底，隨着水位高低而時隱時現，一直保存完好，成為人們追憶昔日鹽埠風采的「活化石」。

述先古橋始建於清朝年間，據說當年耗費了數十萬輛白銀，是三峽蓄水後，唯一保存完好、能追溯三峽庫區交通歷史的古建築。（視覺中國/當代中國授權）

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