入住酒店41天　重慶男被發現在房內暴斃　屍體腐爛死因未明

重慶一名39歲包姓男子，日前被發現在當地某酒店房間內死亡，屍體已經腐爛，死因不明。



《北京青年報》報道，2月15日，死者家屬接到重慶天宮殿派出所民警通知，稱包男在重慶某酒店房間內死亡。

隨後，包男的兄長從四川涼山老家趕到重慶，得知三弟在酒店房間內被發現時，屍體已經腐爛，死亡了一段時間，但死因至今不明。

家屬稱，包男在重慶工作、生活，離婚時曾回過一次老家，但平時很少與家人聯繫，「我平時自己也要打工，在外面到處跑，突然接到警方通知，我也不知道怎麼辦了」。

2月21日下午，事發酒店的工作人員稱，酒店發現包男的屍體後報警，目前事發房間已被警方封鎖，具體情況警方正在調查，酒店其他區域並未被通知要暫停營業，「其他房間是可以正常營業的，但因為死者家屬這幾天一直在這邊鬧，影響到酒店正常經營了，但我們也沒有報警」。

酒店負責人王先生表示，死者是1月5日入住酒店，2月6日曾到前台續費。在包男入住期間，酒店工作人員曾提出為其更換床單被套、打掃衛生，但均被包男拒絕，並稱可以自己打掃，「 他說他不叫我們，我們就不要進房間，在外面根本就聞不到味道，因為窗子朝南門朝北，冬天吹的是北風」。

王先生稱，事發後死者家屬每天都在酒店燒紙，酒店已有近一周無法正常營業。

天宮殿派出所辦案民警稱，關於包男死亡的情況目前還在調查，應該很快會有結果，等結果出爐後會通知家屬。