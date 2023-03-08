阿里山住2晚　酒店稱「浮動價格」加2倍開價7萬　遊客含淚付款

這價錢都可以出外地一趟了！台北周姓女子一家4口訂購嘉義某間酒店，在228連假到阿里山玩3天2夜。



怎料入住後，櫃枱人員卻開出6萬9千元（台幣，下同，約17703港元）含早晚餐的房價，並聲稱「浮動價格」，她只能含淚付款。

對此，酒店也回應了。

訂房時房價是2.3萬元 到達後竟加2倍變6.9萬 家庭客帶着小朋友無奈被迫照付（點圖了解更多）：

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根據《鏡週刊》報道，周姓女子去年11月就預訂嘉義某高檔酒店，全家共2大2小，入住時間為今年228連假（2/25～2/27），由於當時官網無法下訂，她透過友人向熟識酒店人員預訂。

怎料，周姓女子日前到酒店後，才知道自己的房間為12坪，趕緊詢問3天2夜的房價，竟高達6.1萬多元，而且沒有含早晚餐。當時櫃台人員解釋，「這是浮動價格」，讓周女相當不解，質疑當初訂房時，價格不就應該要確定了。

周女接著詢問櫃枱「一泊二食」的價格，但工作人員卻答不出來，她光在櫃台CHECK IN就花了1個多小時。周女指出，早餐含稅為1人924元，晚餐則是含稅1人3350元，2大2小2天的早晚餐要價1.7萬元。

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後來櫃枱人員提供1個專案，總價6.9萬多元，與房價6.1萬加上1.7萬早晚餐費相比，專案價格的確優惠許多，周女最後硬著頭皮簽約專案。周女表示，後來朋友跟她住同一酒店，但對方3月1日入住，2晚僅要價2.6萬，與她的房價差很大。

周女退房時詢問櫃枱，才得知驚人真相。周女崩潰說，櫃枱人員查詢訂房資料時才說，她當初訂房時的房價是2.3萬元，含早餐但不含15%稅，讓她怒罵「晚餐內容根本不值3千多元」，而且櫃枱人員聲稱的「浮動價格」根本就是坐地起價，但她也只能含淚付款。

對此，酒店公關解釋，該名周姓客戶是透過另1名小姐到官網預訂，所以並不知情預訂的價格與資訊，直到櫃枱人員入住前的通知與確認。而周女入住當天有向櫃枱人員加購，在現場人員說明後，周女同意下簽署「入住確認信」，包含房價、早晚餐價格等細節。

公關指出，酒店房價本來就是「浮動價格」，再加上228連假會比一般時間昂貴，每間房前後報價會出現1千多元的價差，而且在結帳時，酒店已全數退還3間共5千多元的價差。

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