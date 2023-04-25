「嫦娥六號」計劃明年5月發射　實現月球背面採樣返回

4月25日，2023年中國航天日第一屆深空探測（天都）國際會議上，中國深空探測重大專項總設計師吳艷華表示，中國計劃在2024年5月發射鵲橋二號中繼星和嫦娥六號探測器，實現月背採樣返回。



吳艷華表示，中國將在2026年前後發射嫦娥七號，2028年前後發射嫦娥八號，和嫦娥七號一起構成國際月球科研站基本型。在行星探測方面，中國計劃在2025年前後發射天問二號探測器，實現近地小行星伴飛、取樣和返回、主帶彗星伴飛。

吳艷華介紹，過去近20年間，中國月球探測工程實現「六戰六捷」，圓滿完成繞落回三步走戰略目標。過去近3年間，中國成功實施天問一號火星探測任務，一步實現繞著巡戰略目標，獲取7米分辨率全月影像圖和76米空間分辨率全火星影像數據，探測數據科學研究成果，帶動地外天地綜合試驗場、文昌航天發射場等一大批先進基礎設施建設。

吳艷華指出，中國探月工程自2004年實施以來，積極推進科學載荷搭載、數據開放共享、測控相互支持、共同科學研究等多種形式的合作交流，與超過19個國家和地區開展合作，先後簽署23份國際合作協議或諒解備忘錄。未來，中國將持續推進國際月球科研站、中海聯合月球和深空探測中心等重點方向建設，深化深空探測領域國際合作。