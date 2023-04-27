美起訴華40名執法人員　中國外交部批惡意炮製所謂「跨國鎮壓」

昨日（26日），中國公安部新聞發言人通報稱，負責人就美司法部日前惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，編造拼凑證據並悍然起訴40名公安民警等中國政府官員，向美司法部、聯邦調查局駐京代表提出嚴正交涉和強烈抗議。今日（27日），外交部發言人毛寧亦表示，已向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。



毛寧表示，近日美方惡意炮製所謂「跨國鎮壓」，編造拼湊證據起訴公安民警等中國政府官員，大搞政治操弄，渲染「中國威脅」，中方對此堅決反對，已通過外交、執法等渠道向美方提出嚴正交涉和強烈抗議。

她又指，美方所作所為違背基本事實，違背專業操守，違背法治精神，本質上是將法律武器化、政治化。中方要求美方立即停止錯誤做法，如果美方一意孤行，中方必將堅決反制。

據早前報道，美國司法部指責中國監視、騷擾美國境內的異見者，對3宗案件的約40人進行起訴。其中一宗起訴8名中國官員，指他們指示一間美國電信公司一名僱員，在公司的通信平台上打壓中國異見人士的言論。另一宗則指2人在曼哈頓設立「秘密警察局」，用於監視及騷擾異見者。

此外，美司法部還宣布對中國一個部門的34名官員提出指控。美方指出，該部門由中國公安部管理，透過在Twitter等社交媒體創建了虛假的賬戶，以騷擾在美國的中國異見人士，並發布宣傳中國的信息。