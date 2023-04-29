深中通道橋樑全線合龍擬明年通車　珠江口東西岸車程將縮至20分鐘

連接珠江口東西兩岸的深中通道建設進程備受關注。周五（28日），隨著伶仃洋大橋完成合龍，深中通道的橋樑部分實現全線合龍，整個項目亦將於2024年建成通車，屆時深圳和中山之間的行車時間將由現時的2小時縮短至20分鐘。



隨著打入最後一顆釘，深中通道關鍵控制性工程之一的伶仃洋大橋，歷經五年建設後，於周五上午9時37分正式合龍。同時創下世界最大跨徑海中鋼箱樑懸索橋、世界最大海中錨碇、世界最高海中大橋三項「世界之最」。

伶仃洋大橋為主跨1666米的三跨吊全漂浮體系懸索橋，主塔高270米，高度相當於90層樓，合共有213個鋼箱樑節段，鋼結構用鋼量約10萬噸，相當於14座巴黎鐵塔的總重量。

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深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的超大型跨海集群工程，全長約24公里。項目主要包括長6.8公里的特長海底鋼殼混凝土沉管隧道、主跨1666米伶仃洋大橋、主跨580米中山大橋、長約13公里非通航孔橋、東西人工島、深圳機場樞紐等。

深中通道管理中心副主任范傳斌介紹，沉管隧道的32個管節已完成31個管節的沉放，最終接頭將在6月計劃沉放。在沉管隧道貫通以後，團隊將進行路面的後續工程施工，為2024年項目建成通車全力衝刺。