最先vs最後　華春瑩發圖對比中美蘇丹撤僑做法

非洲國家蘇丹自4月15日爆發內戰，包括中國在內的多國正在或準備撤僑。中國外交部消息，截至4月29日，中方已從蘇丹安全撤出絕大部份中國公民。

4月29日，中國外交部部長助理華春瑩在Twitter上發圖文，對比中美兩國在撤僑並維護本國公民生命財產安全方面的做法。



華春瑩發文稱，「最先VS最後——中美之間又一區別：當在國外遇到危險，美國官員會先自己撤離。而中國外交官總是先幫助本國公民撤離，最後才離開」。

帖文配圖對比了中美從蘇丹撤僑的不同表現。圖左記錄中方撤僑畫面，圖中還援引國防部數據稱，中國已派出2艘海軍艦艇撤離940名中國公民。

圖右列舉了美國主流媒體記錄的美國撤僑行動，根據美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社報道，美國政府派飛機撤離美使館工作人員，卻沒有協調撤離美國公民的計劃。

華春瑩又轉發巴基斯坦外交部發言人帳號的帖文。該帖文稱：「今天，216名巴基斯坦公民乘坐中國海軍微山湖艦從蘇丹港抵達吉達港。我們對中國朋友的支持和友誼表示感謝」；華春瑩對此回覆：「患難見真情。」

據此前報道，4月29日上午9時許，在中國海軍導彈驅逐艦南寧艦伴隨護衛下，綜合補給艦微山湖艦搭載約500名從蘇丹撤離人員，靠抵沙特阿拉伯吉達港，完成第二批人員轉運任務。

在中國駐有關國家使領館的協助下，從4月26日至29日，南寧艦、微山湖艦將從蘇丹港撤離的940名中國公民、231名外籍人員轉運至吉達港。4月29日上午10時許，首架接返自蘇丹撤離中國公民臨時航班抵達北京首都國際機場。