內地交流團｜京港聯菁英匯執行主席：港湘合作為青年敞開發展空間

3月以來，香港多個青年交流團北上赴內地考察。4月26日-29日，香港長沙聯誼會一行30人「湘粵情香港內地大學生交流團」到湖南考察，感受湖南省深厚的文化底蘊和歷史沿革。

針對「港湘」愈發緊密的交流合作，京港聯菁英匯執行主席吳紫羽向《香港01》表示，兩地的合作將為青年學子敞開更為廣闊的發展空間。在社會實踐、愛國情懷、文化交流和創新創業等領域，雙方有望持續攜手，共繪美好藍圖。



吳紫羽表示，展望未來，湖南可以進一步強化與香港的紅色文化交流。作為革命發源地，湖南承載著豐厚的紅色歷史底蘊。雙方可以共同策劃紅色教育項目，如組織紅色之旅、紅色文化講座等，讓香港青年學子深入了解革命歷史，強化對祖國的熱愛與責任感。

同時，她建議為加強雙方的文化交流，湖南與香港可以設立文化交流中心。通過舉辦文化論壇、藝術展覽、戲劇表演等活動，讓青年學子深入體驗湖南的歷史底蘊和獨特魅力，增強文化自信。此外，雙方可以聯合舉辦湖南香港文化節，促進地方特色文化的相互傳承與交融。

京港聯精英匯執行主席吳紫羽

另外，在教育領域，湖南與香港可以建立長期的教育交流機制。雙方可以共同舉辦教育論壇、學術研討會等活動，提升青年學子的專業素養。同時，雙方可以鼓勵高校合作，加強師生互訪，開展雙向課程、聯合研究項目等，促進雙方教育領域的發展。

為了激發青年學子的創新創業熱情，湖南與香港可以共同探討設立港澳創新創業中心，為港澳青年提供優質的創業資源和政策支持。此外，雙方可以定期舉辦創新創業論壇，鼓勵港澳青年與湖南本地企業進行合作，共同推動科技、文化、教育等領域的發展。此外，可以設立專門的創新創業基金，提供資金、技術和人才支持，助力香港青年學子在湖南實現創業夢想。

吳紫羽強調，湖南與香港深度合作將在社會實踐、愛國情懷、文化交流、創新創業等諸多領域為青年學子創造更為廣闊的發展機遇。讓我們攜手共進，為實現中華民族偉大復興的中國夢努力奮鬥，共同譜寫湖南與香港青年學子的壯麗篇章。