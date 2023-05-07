內地遊客疑佐敦站出閘太慢被打　2男1女涉公眾地方打鬥被拘留

剛剛過去的五一假期，不少內地旅客來港旅遊，但有人在小紅書發文稱，昨日（6日）在佐敦地鐵站出閘時，同行的母親疑因出閘太慢，突被一名中年男子謾罵及砸穿頭部，他一怒之下衝上前與對方打架，最終被警方拘留，今日（7日）才被保釋並返回深圳。



事主發文稱，佐敦地鐵站的閘機是舊式閘機，乘客啪八達通卡後需要用手推旋轉扶手才能出閘，「因為我媽不太習慣，所以就用了一點時間」，未料母親突被一名中年男人指着鼻謾罵，「然後拿隨行的包砸我媽的頭，看我媽被打我就衝上去然後打了起來」。

事主當下第一時間報警，後來他與涉事的中年男子被警方帶走調查，「我媽心地好說不追究，然後警方說要告我跟那個男的公共場合打架」。

事主後來被拘留在油麻地警署，至今早被保釋，目前已返回深圳，「我回去以後，我媽還一直罵我，說我不該動手的，我說我如果不動手的話，我身為你的兒子。我都看不起我自己」。

事件在網上引起極大討論，有網民提問事主母親為何不追究對方責任，亦有人解答事主應主動要求警察調查和問進度，事發後要到醫院驗傷等等，「無論怎樣哪個打人一定不對，打人者有沒有一起到警署？」、「別在這裏煽風點火，這事情發生在哪裏都是一樣，打人就是不對」，「報警了肯定會被告」。

警方回覆《香港01》查詢表示，事發於5月6日上午8時半，佐敦地鐵站。一對母子在佐敦地鐵站出閘時，因行李箱被卡在閘機無法前行，隨後的另一對母子疑不滿等候時間太長，雙方初則口角，繼而動武。女遊客後來被打致額頭受傷，另一名男子則眼角受傷。傷者被送到伊利沙伯醫院，警方最終拘捕兩男一女，涉嫌在公眾地方打鬥。