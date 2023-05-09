深圳計劃供應居住用地330公頃及保障性住房8萬套
撰文：范玉瑩
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今日（5月9日），深圳市住房和建設局發布《深圳市住房發展2023年度實施計劃》（以下簡稱《計劃》），計劃供應居住用地330公頃，保障性住房8萬套。
根據《計劃》，2023年，深圳計劃供應居住用地330公頃，其中保障性住房用地125公頃，商品住房用地205公頃。
全市住房計劃新開工建築面積1300萬平方米、約16.5萬套，其中保障性住房計劃新開工建築面積約475萬平方米、約7.3萬套；商品住房計劃新開工建築面積約700萬平方米、約7萬套；其他住房計劃新開工建築面積約125萬平方米、約2.2萬套。
此外，2023年計劃供應分配保障性住房8萬套(間)、建築面積約419.04萬平方米，計劃籌集保障性住房建築面積約407.5萬平方米、約11.2萬套(間)，全年共建設籌集保障性住房18.5萬套(間)，建築面積約882.5萬平方米。
根據《深圳市2023年保障性住房計劃供應分配項目表》，深圳全市2023年保障性住房計劃供應87470套，市本級7642套，福田區8566套，羅湖區4920套，鹽田區1692套，南山區13936套，寶安區17162套，龍崗區8277套，龍華區9292套，坪山區6161套，光明區9472套，大鵬新區350套。