深圳鬧市露營地禁客人自帶酒水　原來是霸王條款？

近期，內地興起一股露營熱潮，有別於傳統的要到郊外「紥營」，鬧市中有咖啡店以露營為主題，放置帳篷、戶外木枱、木凳等。

位於深圳南山區僑城坊的Cafe+咖啡家城市營地，開業以來吸引了不少年輕人光顧，但有顧客近日反映，自己在店內消費後被告知禁止自帶酒水，且被要求收取服務費。



《南方都市報》報道，顧客徐女士介紹，4月26日晚，她與幾位朋友相約到Cafe+咖啡家城市營地，她們購買兩盒飛餅及兩盒臭豆腐後在營地內落座，並拿出幾瓶飲料及礦泉水放在桌上。

不久後，有工作人員一邊持手機拍攝，一邊上前表示營地不可自帶酒水。隨後，徐女士一行人撥打消費者投訴舉報專線12315投訴，露營方則選擇報警處理。

徐女士介紹，起初工作人員表示自帶酒水需要收取每人100元（人民幣，下同）的營地服務費，「我們沒理她，她就開始懟着我們錄像」。但警方到場後，工作人員僅要求她們將自帶飲品收起。

Cafe+咖啡家城市營地的指示牌上分別寫有「禁止自帶食品、酒水、飲品」、「如需外帶食品、飲品，按照露營管理每人次一百元」。同時，每張露營桌上均貼有外帶食品飲品需收費的提示。

露營桌上貼有相關指示牌。（南方都市報）

據了解，該露營地的攤位品類基本不同。有攤主介紹，整個場地都屬於Cafe+營地，「每個月的攤位費基本在五六千塊錢」，徵收金額也是場地方統一確定。

攤主表示，大多數消費者都不了解不能自帶酒水的規定，一個月內已有多人被徵收服務費，「露營方一般都會過去提醒你一下，如果一定要自帶酒水過來吃喝的話就要交一百塊錢，如果你收起來的話他就不收錢」；即使消費者有購買食物，也不能自帶酒水，「營地老闆是這樣規定」。

Cafe+咖啡家城市營地的相關負責人表示，深圳不少城市露營場地均謝絕自帶酒水食品，他們已經在每張桌上張貼嚴禁自帶食品酒水，以及自帶需付費的提示。

負責人認為，營地方是靠出租露營場地賺錢，作為一門生意，營地提供食品、飲品和桌椅，若顧客自帶食品和酒水，營地收取場地服務費也應屬合理，畢竟營地並非白白提供免費桌椅。

律師：「禁止自帶酒水」非合法

廣東中矩律師事務所律師鄭博恩介紹，自2014年新修訂的《消費者權益保護法》實施以來，「禁止自帶酒水」等條款被認定為霸王條款。

《中華人民共和國消費者權益保護法》第九條，消費者享有自主選擇商品或服務的權利。消費者有權自主選擇提供商品或服務的經營者，自主選擇商品品種或服務方式，自主決定購買或不購買任何一種商品、接受或不接受任何一項服務。消費者在自主選擇商品或服務時，有權進行比較、鑑別和挑選。

因此，消費者已經消費後，是可以根據其消費在所屬地方用餐。若消費者完全沒有消費的情況下，要收取相關費用也要明確告知消費者，如果沒有明示或沒有事先告知，則不應收費，已收費的應予退還。