女大學生11年前遭教授性侵懷孕被迫墮胎　鄭州大學成立工作組調查

鄭州大學馬克思主義學院研究生思想政治理論教研室主任王國勝教授，被指控11年前性侵女學生致懷孕，並逼迫女方做人工流產。

校方今日（10日）回應稱，學校已展開調查，將依法依紀依規處理。調查期間，將暫停涉事老師的教學活動。



5月9日，微博@UnclePeterPan 發布長文，內容為她在11年前被鄭州大學教授王國勝性侵。

作者指出，王國勝以批改考卷為由讓她到辦公室，後來又以要休息為由，將其帶到鄭州大學為教師新建的住宅，16歲的她第一次被對方性侵，「在你剛剛裝修好的新家裏你開始對我下手了，我哭，我喊，我讓你滾，你還是成功了，後來我在床上哭，你轉頭去了客廳」。

當時，王國勝要作者必須原諒他，「你說你愛我的方式就是進入我的身體，而我也要以這樣的方式回應你，這只是一種生理摩擦，你說老師愛學生是理所應當的，只要心裏純潔，睡在一起也是純潔的」。

作者在微博發長文。（微博＠UnclePeterPan）

作者稱，自己曾多次向王國勝討要說法，但每次都是王妻出面解決，「你們二人加起來變成了無敵組合」。後來，王國勝帶她到鄭州婦幼保健院做人工流產，更拒絕讓她做親子鑑定，「當我做完手術出來，我哭得一臉鼻涕泡，而你在歡快的抖腿」。

作者表示，11年來她自殺兩次，重度抑鬱，且自己終身不孕，「每天都在煎熬中度過」。她指出，之前一直不敢提起此事，是因為她一直忌憚懼怕王國勝的勢力與報復，「屈辱感與自尊心封住了我的嘴巴」。

作者承認自己當時相當的天真愚蠢，在事情仍需要承擔部分責任，「是我家庭的無助，教育的匱乏以及缺少關愛的過往造就了這一切的惡果，這是一個我永遠也咽不下去的痛苦，也是一場我永遠無法戰勝的夢魘，我無法再窩囊的負重前行」。

鄭州大學已成立工作組展開調查，並暫停涉事老師的教學活動。（鄭州大學）

作者又稱，十分清楚揭發王國勝的惡行是玩火自焚，自毀前程，但她並非衝動或報復，「這是我給自己的一個交代，我需要以生命為代價，嘗試與自己和解」。

作者表示，自己是抱着必死的預知寫下文章，熱度過後，她會迎來蕩婦羞辱，被所有人唾棄辱罵，而王國勝則毫髮無傷，繼續出書出期刊，「他的學校和人脈關係會幫他，包庇他，也許會讓他提前退休，安享晚年，他背後的強權勢力一定會幫助他打壓我，報復我，我知道一旦公開我就活不久了，我就在這裏，如果想要我閉嘴，那就儘管來吧！」。

今日，鄭州大學黨委教師工作部發布說明稱，5月9日晚，網絡上出現該校馬克思主義學院王某某有關問題信息。學校高度重視，已在第一時間成立工作組進行調查，將根據調查結果依法依紀依規處理。調查期間，將暫停王某某一切教學活動。