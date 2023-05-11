武漢售樓處違建變酒店　居民投訴三年曝各部門拖延互相「射波」

湖北武漢一個屋苑的3層高售樓處被一家企業收購後，違法加蓋成6層樓的酒店，多年來縱使居民多次反映，違法建築仍越建越高，各部門亦被指互相推搪，引發關注。事件周三（10日）曝光後，礄口區已經開始對違建進行初步拆除。城市管理執法局表示，隨後會擬定完整拆除方案，恢復建築原貌。



事發於礄口區海爾國際廣場小區旁邊，6層高的玻璃幕牆樓已經完成主體施工。居民肖女士介紹道，該樓原本是售樓處，緊貼居民樓，2019年被開發商賣給一間酒店，後來，酒店持有者將其從原本的3層樓加蓋至6層，不但令居民視線受阻，還帶來嚴重的安全隱患。

於是，這些年來，居民們向礄口區有關部門反映問題，可是儘管當局多次認定該樓的層層加蓋屬違法，但樓卻越蓋越高，一直蓋到了主體完工，他們手頭上的紅頭文件形同虛設。

肖女士反映，當局一直在拖延，互相「射波」。據了解，2020年7月，礄口區城市管理執法局確認工程未取得《建設工程規劃許可證》，屬於違法建設；2021年12月，武漢市自然資源和規劃局礄口分局表示，改造部分沒有辦理規劃許可，但拆除違建不屬於該局的職能範圍，建議居民向城管部門反映；2022年4月，礄口區城市管理執法局再次認定加建的違法事實，表示執法部門立案後應依法責令當事人限期拆除違法加建。

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可到了今年3月，礄口區城市管理執法局表示，城鄉規劃類行政處罰權、行政強制權已由轄區街道依法開展街道綜合行政執法工作，該局不再實施已賦權的執法事項，該線索已經移交至所在地的古田街道。就這樣，肖女士等人投訴了足足三年仍未能阻止該樓的建成。

礄口區城管駐古田街道執法中隊羅隊長就事件向內媒表示，確實有違規加蓋的行為，執法中隊曾到施工現場驅離，年年底違建經已停工；又指事情從2020年開始，當時疫情比較嚴重，故反覆處理了好幾次，「肯定是罰也罰了，拆也拆了」。然而，當被質疑為何建築竟然越拆越高，「拆成六層」，羅隊長則表示自己決定不了是否拆除建築，他已經上報了礄口區城管部門，需要上級部門協助。而礄口區城管局則拒絕受訪。

對於事件，北京金訴律師事務所律師王玉臣表示，若證實沒有建設工程規劃許可證，是可以責令停工，限期拆除；若已責令停工、限期拆除，但對方仍沒有履行、覆議或者訴訟，那麼就可以強制拆除。他強調，城管執法部門在城鄉規劃法已經有明確規定，且相關執法流程非常完備的情況下，仍然拒不執行，是純粹的執法問題。