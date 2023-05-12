美媒圖解中國興建亞洲跨境鐵路：將中國置於區域貿易核心地帶

今年是中國提出「一帶一路」的第十年，為連結陸上走廊，擴大貿易，中國在亞洲大興跨國鐵路建設。當地時間5月9日，美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）以「這些地圖展現了中國貨運鐵路在亞洲的延伸範圍」一題，盤點圖解中國跨境貨運列車路線在亞洲和歐洲的分布，稱「這讓我們得以一窺中國的『一帶一路』雄心是如何實現的」。



報道首先介紹了中老鐵路，指今年4月，中國國家鐵路票務開通了從雲南到老撾首都永珍10.5小時行程的火車票線上預訂。這條路線未來將聯通泰國首都曼谷和柬埔寨首都金邊。

CNBC繪製的正在規劃和建成的從中國的烏蘭察布、西安出發，經昆明、成都、重慶等城市延伸至東南亞國家的兩張貨運及客運鐵路路線圖：

除東南亞路線外，報道指，「在北方，中國去年開通了一座連接黑龍江和俄羅斯的鐵路橋。」並繪製了跨越中國北部北京—滿洲里—俄羅斯莫斯科的鐵路線路。

CNBC根據中國官方報告和媒體報道，繪製了的在建中的中蒙鐵路路線，以及已經建成的從西安、南寧等城市延伸至中亞和南亞地區的路線。

報道表示，「一帶一路」通過規劃亞洲至非洲、歐洲的鐵路、海運，可以看到中國通過交通路線來提升全球影響力的努力。且在經濟上，與「一帶一路」沿線國家的貿易已經占到中國進出口總額的三分之一左右。

除了新建的貨運線路，CNBC在報道中還提到中國還有一條較早前通車的鐵路，將中國東部的義烏與英國倫敦連接起來。即2017年1月通車的英國倫敦東郊巴金聯合運輸火車站與中國義烏間的線路，作為中國「一帶一路」倡議的一部分，列車途徑哈薩克斯坦、俄羅斯、波蘭、比利時、法國等國。

報道引用韓禮士基金會（Hinrich Foundation） Stephen Olson的話稱，「中國的外交政策目的是利用這些鐵路將歐洲從美國的控制中分離出來，通過更強大的鐵路聯繫促進更深層次的經濟一體化。」

Stephen Olson認為，中國與東盟國家共建的鐵路將「中國置於區域貿易的核心地帶」。雖然這些路線可能對於老撾這樣的內陸經濟體是「改變遊戲規則」，但鐵路沿線國家「有責任發展物流和其他基礎設施，以充分利用新鐵路開展貿易」。