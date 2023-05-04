中國進入「戰時經濟」？分析師：北京從全力拼經濟轉向保障國安

長期研究中國的經濟分析師指出，雖然中國並未進入「戰時經濟」，但在外部挑戰嚴峻的新形勢下，中國已從全力追求經濟增長轉向保障國家安全。



諮詢機構佳富龍洲（Gavekal Dragonomics）中國研究主管白安儒（Andrew Batson）5月3日在駐華外國記者協會主辦的一場講座上指出，中共二十大後，中國政府的各種論述顯示，領導層正有意識地把政府的優先事項，調整到與美國的地緣政治競爭上。

「壓倒一切的經濟優先任務，是建設一個能在競爭中生存、繁榮和占上風的經濟體。」白安儒指出，這包括中國要在科技上更加自給自足，建設現代化的工業體系；在中國看來，「這不僅是國家安全的優先事項，而且會成為經濟增長的動力」。

「邁上更高質量、更有效率、更加公平、更可持續、更為安全的發展之路」就是中國經濟的追求。（資料照片）

對於部份質疑中國是否將進入「戰時經濟」（war economy）的說法，白安儒表示，不會這樣形容目前的中國，但確實能看到北京對國家安全問題的普遍關注，這包括糧食安全、能源安全、科技安全等。「因為意識到外部環境更加不確定、更加敵對，中國正努力全面強化經濟，抵禦外部的衝擊。」

白安儒認為，與幾年前相較，中國如今高度關注國家安全，把整個產業鏈留在中國境內或至少在中國的有效控制範圍內，會比提升產業鏈更重要。「出於安全和可控的目的，中國可能認為，更有必要把一些基礎元件（的生產）留在中國境內。」

在控制住疫情蔓延後，中國經濟復蘇較快。（視覺中國）

展望中國經濟未來發展，白安儒認為，中國最高領導人很清楚要重新調整中國官僚機構的運作方式，從全力追求經濟增長，轉向追求一系列不同的目標，而「務實」「親商」的風格則是全力追求經濟增長的政策產物。

儘管自去年下半年以來，中國高層持續釋放支援民營企業和民營經濟的訊號，新一屆政府似努力讓「務實」、「親商」的決策風格回歸，但白安儒認為，親商、務實可以是短期戰術，但不為長期戰略。近來北京官方積極安撫外界，過去幾年的混亂不會重演，並不斷表明對民營領域，尤其是平台企業的支持，但這些政策是否會長期持續，白安儒持保留態度。