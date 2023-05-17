對標公務員　中國證監會下調薪資福利超17%　養老保險驟降9成

撰文：鄭寧
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今年兩會國務院發布機構改革方案，規定包括證監會在內的金融監管部門，其工作人員均納入國家公務員統一規範管理，薪資執行國家公務員待遇標準。
政府相關人員彼時曾回應內媒《財經》，這意味著薪酬待遇將會下調，尤其在津貼補貼方面出現較大降幅。
5月17日，中國證監會披露的「2023年度單位預算」，將工資福利整體支出由2022年的2.067億元（人民幣，下同）降至2023年的1.703億元，同比下降17.19%；下降最多的一項是養老保險繳費，2023年該項支出同比縮水90%，由2022年的3147.40萬元銳減至304.41萬元。

據證監會公布的「2023年度中國證監會本級單位預算」顯示，本級收支總預算74467.26萬元，較2022年減少3.6%，整體變化不大。

但薪資福利支出方面則出現明顯變化。中國證監會2023年員工工資福利支出總額為1.703億元，同比下降17.19%。

工資福利6大項　「養老保險繳費」驟降9成

其中，工資福利包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費和住房公積金等6大項。

雖然基本工資會增加至2606.90萬元，較2022年增長19.2%。但佔工資福利支出約三分之二的「津貼補貼」則出現下滑，為11239.29萬元，較2022年減少1294.12萬元，同比減少10.33%。降幅最大的是「養老保險繳費」，從2022年的3147.40萬元，下降90%，僅剩304.41萬元。

預算顯示，中國證監會本級單位2023年財政撥款收支總預算50805.24萬元，較2022年減少7.3%。減少最多的是社會保障和就業支出，下降幅度達到37.89%，較2022年減少6370.7萬元，佔今年公共預算撥款的3.05%，而2022年該項佔比為9.88%。

雖然部分預算減少，但職業年金支出方面，2023年為891.48萬元，較2022年的834.43萬元預算有所增加。

2023總支出預算較2022反增2億

本次證監會公布的包括本級和38家派出機構的2023年部門預算中可見，社會保障和就業支出佔一般公共預算撥款比例為7.03%。相比之下，證監會本級單位的該項占比較低。

實際上，證監會部門預算顯示，總支出預算其實並未減少。數據顯示，中國證監會2023年收支總預算224741.58萬元，比2022年的204575.93萬元高出約2億元。

證件會在預算中強調，將按中央與國務院要求「過緊日子」，嚴控一般性支出，優化支出結構，合理保障金融部門監管支出等重點支出需求。

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