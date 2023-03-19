西南大學開設「公務員微專業」招生　包括行測申論公文寫作等課程

撰文：范玉瑩
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《每日經濟新聞》報道，3月18日，#西南大學開設公務員專業#話題登錄內地熱搜，引發熱議。學校官方強調，「微專業」不在中國高等教育學生信息網（學信網）備註信息，亦不會授予學位。該專業招生對象為西南大學大二及以上年級全日制在校本科學生，學制一年，共兩學期，修滿24學分即可獲得學習證明，最低開班人數為100人，後續將根據實際調整。

3月17日，西南大學歷史文化學院發布「公務能力與公務員文化素養」微專業招生簡章，該專業整合歷史學、民族學、文學、心理學、社會學、行政管理學等學科、專業資源，以當代公務人員對理論知識、公務技能、歷史文化知識、國際視野等核心素養的現實需求為方向，以公務能力與公務員文化素養的提升教育為內容，以促進學生多樣化、綜合性發展為中心，著力培養人格健全、基礎紮實、能力突出、勇於創新的高素質公務人才。

簡章同時顯示，該專業招生對象為西南大學大二及以上年級全日制在校本科學生。學制1年，分兩學期，需修讀24學分，學費1920元人民幣，計劃最低開班人數100人，具體招生人數將根據實際情況進行調整。

課程計劃方面，第一學期包括申論概論、世界文化史、中國文化史、創新哲學導論等課程，第二學期包括行政能力測試基礎、公文寫作、公務交流與表達規範（公務禮儀）、公職人員情緒管理與心理健康維護等課程。

據悉，學生修滿24學分即完成學習，由學校統一發放微專業學習證明。未能完成微專業修讀的本校學生，已修讀的微專業課程學分可替代通識選修課學分。微專業不在中國高等教育學生信息網（學信網）備註信息，不授予學位。

學校官網顯示，西南大學是教育部直屬，教育部、農業農村部、重慶市共建的重點綜合大學，是國家首批「雙一流」建設高校，「211工程」和「985工程優勢學科創新平台」建設高校。學校主體位於重慶市北碚區，坐落於縉雲山麓、嘉陵江畔，佔地約8347畝。

據悉，2022年，超202萬人報考中國國家公務員，183萬餘人通過資格審查，創國家公務員考試人數新高，平均競爭比超過60：1，最熱職位競爭比超過20000：1。

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重慶