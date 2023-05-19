付國豪父親發文促胡錫進到墓地祭拜　後者表示「永遠自責」

付國豪父親，微博署名為「傅誠學F」付誠學5月18日突然在微博發文，要求付國豪的前老闆、《環球時報》前總編輯胡錫進，於付國豪32生日當天（5月25日），到付國豪的墓前祭拜，並威脅胡錫進稱，如果不能滿足這個「最基本的要求」，要與胡錫進「撕破臉」。

「傅誠學F」在微博文中稱：「有人讓我對老胡（指胡錫進）說些什麼，說實在的，真不想說，話說透了，就沒意思了！還是說半句留半句吧！你應該記得在孩子葬禮上我說的那句話，之後我邀請你參加孩子的骨灰安放儀式，你以疫情的原因拒絕了，客觀原因，我不怪你。時至今日，無論你的任何觀點或任何言論我均不加以表述。因為我相信你的人品和人格。但是世界上的任何事情都是有限度的，付國豪那孩子在你身邊發生了什麼相信你是清楚的，他為什麼得了抑鬱症，為什麼宣佈離開，箇中原因你知我知。我不想撕破臉皮，這樣的話對國對家都沒有意義。我只要求，你及環球時報（網）的有關同仁，在付國豪三十二歲生日（5月25日）到付國豪的墓地拜祭一下。不為別的，那孩子為了你們，為了環球時報，為了這個國家獻出了所有。如果，連這一點最基本的要求，你們都不予尊重，我說的是如果！我和你的這張老臉，也只能撕破了！！！都是老兵了，腰裏的傢伙，都不是吃素的，忘了告訴你，老胡，我當年是空軍！」

針對「傅誠學F」上述要求與威脅，胡錫進5月19日在微博發文公開回應，解釋了付國豪在香港騷亂期間被打毆打後患抑鬱症離開《環球時報》的原因，並表示「永遠都為此自責」。

胡錫進說，「付國豪一年半前在抑鬱症的折磨中結束了自己的生命，非常令人痛心。國豪當時雖已從環球時報離職大約半年，但在我和同事們的眼裏，他是我們永遠的兄弟。我和幾位同事去參加了他的葬禮。」

付國豪返北京後獲《環球時報》頒發10萬元人民幣獎金。（微博）

他說「國豪的抑鬱症很嚴重，這件事我們一直沒對外說，是他父親最早把他的抑鬱症公之於眾的。國豪剛從香港回來時受到環球時報最高級別的獎勵，他的情緒也挺好，但是慢慢地他的抑鬱症加重，一度很長時間病休上不了班。後來他開始強烈要求從環球時報辭職，原因是他認為自己已經不能勝任工作，覺得我們大家是在照顧他，憐憫他，他的自尊受不了。我與他談話，並且在內部為他做工作調整，把他從網站編輯調到他更喜歡的專職記者工作，記者部的領導在香港修例風波期間就與他相處得很好，網站的領導與他更是親如兄弟。當時環時管理層有一個共識：就是一定要把國豪留住。但是國豪的自尊越來越強，並且去心已決。在他離職前，我直接叮囑他：兄弟，在外面如果感到困難，隨時迴環球時報來。我們沒有想到的是，幾個月後的21年10月25日，傳來的竟是國豪結束自己生命的噩耗。」

胡錫進在微博文中接着說，「國豪是我們的好兄弟，他在香港的英勇表現感動了全國人民，他是英雄。2019年天安門大閲兵，他和我作為環球時報的代表站到了天安門觀禮台上，我當時轉發了他在現場發的微博，我為他驕傲。一個英雄人物因嚴重抑鬱症自殺身亡，不僅令人悲傷，還是挺敏感的事情，我們需要維護他的聲譽。在其家屬充分同意的情況下，形成了圍繞國豪去世後在輿論場低調處理的局面。我要透露的是，環球時報和天津市有關部門都在國豪去世後對他的父母給予了撫卹或其他幫助。」

針對付國豪的病逝和其父親的指責，胡錫進表示「在國豪去世後不到兩個月，老胡從環球時報退休。我能夠說的是，我的老東家從制度和人情方面都盡了為國豪能做的事情，給予了應有的關懷和幫助。但是從我個人的感情來說，我作為國豪的前領導，他的大哥，眼看着國豪病得那麼厲害，愛莫能助，就是留不下來他，最後眼看着他飄向了社會。我永遠都為此自責。對於國豪父親的抱怨，無論他說什麼，我都只聽，不會還嘴。」

最後，胡錫進在文中表示會在付國豪祭日到墓前祭拜。

目前「傅誠學F」的相關微博已不可見。